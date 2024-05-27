Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Nicolas Pepe Trabzonspor’dan ayrıldığını açıkladı!

Bordo mavililerin sezon başında Arsenal'den ayrıldıktan sonra serbest statüden kadrosuna kattığı Nicolas Pepe dün akşam Ankaragücü karşısında son kez forma giymiş oldu. Afrikalı yıldız bugün yaptığı paylaşımla Karadeniz ekibine veda etti. Fildişili futbolcu oynadğı 23 karşılaşmada 6 gol atıp 3 de asist yaparak katkı sağlasa da sürekliliği nedeniyle eleştiriliyordu.

3.35 milyon euro kazanıyordu

Trabzonspor'dan 10 Eylül 2023 yapılan açıklamada Nicolas Pepe'nin kontratı ile ilgili olarak KAP'a şu bildirimde bulunulmuştu;

Profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Pişmanlıklar da bırakıyor

Nicolas Pepe açıklamasında, "Bir sezonun daha sonuna geldik. Tüm destekleriniz için sizlere teşekkür ederim. Bir özel teşekkür ise başkanımız, beni buraya getiren yöneticimiz İbrahim Şahinkaya'ya, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya, teknik ekibe, sağlık ekibine ve takım arkadaşlarıma olacak. Sezonu üçüncü olarak tamamladık ve kupuda final oynadık. Bu tabiki bende pişmanlıklar da bırakıyor. Tabi ki bir teşekkür de taraftarlarımıza olacak. Bu kadar tutkulu taraftarı aslında nadiren görmüştüm. Beni sıcak karşılamanız için sizlere teşekkür ediyorum. Milli Takıma katılmak üzere buradan ayrılıyorum. Yeni bir macera bekliyor. Son olarak... 1, 2, 3 Trabzon" ifadelerini kullandı.