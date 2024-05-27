Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!

Süper Lig'in son hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor'u ağırladı.
Süper Lig'in son hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti ancak Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup etmesiyle sezonu 2. sırada tamamladı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 8'de Edin Dzeko, 15'te Szymanski, 36'da Dusan Tadic, 66'da Osayi-Samuel, 76'da Serdar Dursun ve 78'de Joshua King kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla sezonu 99 puanla 2. sırada bitirdi. Galatasaray ise 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.
GALATASARAY PAYLAŞTI OOSTERWOLDE YANIT VERDİ
Galatasaray, şampiyonluğun ardından Mauro Icardi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
İşte sarı-kırmızılıların paylaşımı....
OOSTERWOLDE'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
Sarı-kırmızılı takım, bu paylaşımda Icardi sevinci yapan Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye de gönderme yaptı.
Bununla birlikte Jayden Oosterwolde de sarı-kırmızılı takıma cevap verdi.
Galatasaray maçından kareler paylaşan Oosterwolde, Icardi ile girdiği ikili mücadelenin yanı sıra, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde açtıkları Fenerbahçe bayrağını paylaştı.
Oosterwolde son paylaşımını ise RAMS Park'ta çekilen fotoğrafla yaptı.