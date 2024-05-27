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Fenerbahçeli Oosterwolde'den Galatasaray'ın paylaşımına şok yanıt!

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar, maçın ardından Mauro Icardi ile ilgili yaptıkları paylaşıma, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'yi de ekledi. Hollandalı futbolcudan ise Galatasaray'a yanıt gecikmedi. İşte Oosterwolde'nin paylaştığı o görseller...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 11:01 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 11:01
Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!

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Süper Lig'in son hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor'u ağırladı.

Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti ancak Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup etmesiyle sezonu 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 8'de Edin Dzeko, 15'te Szymanski, 36'da Dusan Tadic, 66'da Osayi-Samuel, 76'da Serdar Dursun ve 78'de Joshua King kaydetti.

Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!

Fenerbahçe bu sonuçla sezonu 99 puanla 2. sırada bitirdi. Galatasaray ise 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!

GALATASARAY PAYLAŞTI OOSTERWOLDE YANIT VERDİ

Galatasaray, şampiyonluğun ardından Mauro Icardi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!

İşte sarı-kırmızılıların paylaşımı....

Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!

OOSTERWOLDE'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Sarı-kırmızılı takım, bu paylaşımda Icardi sevinci yapan Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye de gönderme yaptı.

Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!

Bununla birlikte Jayden Oosterwolde de sarı-kırmızılı takıma cevap verdi.

Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!

Galatasaray maçından kareler paylaşan Oosterwolde, Icardi ile girdiği ikili mücadelenin yanı sıra, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde açtıkları Fenerbahçe bayrağını paylaştı.

Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!

Oosterwolde son paylaşımını ise RAMS Park'ta çekilen fotoğrafla yaptı.

Fenerbahçeli Oosterwolde’den Galatasaray’ın paylaşımına şok yanıt!

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