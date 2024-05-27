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Galatasaray'da Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar, kırılmadık rekor bırakmadıkları sezonda Fenerbahçe'nin önünde ligi zirvede tamamladı. Yönetim, üst üste iki sezon şampiyonluk getiren teknik direktör Okan Buruk'a hediye vermek için de girişimlere başladı. Bu doğrultuda gündeme Serie A'yı sallayan o isim geldi. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 16:35 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 16:35
Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Süper Lig'de 38. ve son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Beraberliğin bile şampiyonluğa taşıyacağı Galatasaray, sahadan Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun attığı gollerle 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Puanını 102'ye taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile arasındaki farkı da koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

"Cimbom" bu zaferle 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyon oldu. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçti.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

GOL KRALI ICARDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun gol kralı oldu. Attığı gollerle takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Icardi, 25 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

SEKİZ FUTBOLCU ŞAMPİYONLUĞU İLK KEZ TATTI

Galatasaray kadrosunda bu sezon Süper Lig'de süre alan oyuncular arasından 8'i üst lig düzeyinde ilk kez şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Yıllarca İngiltere'de üst düzey futbol oynayan Wilfried Zaha ile Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen bir kariyere sahip Kerem Demirbay ile Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Eyüp Aydın, altyapıdan çıkan Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu, kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk apoletini taktı.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

KASASINI DOLDURDU

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koydu. Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Süper Lig'de 36 hafta sonunda 33 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 85 milyon 836 bin lira kazandı.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 241 milyon 291 bin lirayı buldu.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF OYNAYACAK

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda 36 takım arasına kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

FLORYA'DA COŞKULU KARŞILAMA

Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada sürdü. Konya'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına oyuncular da eşlik etti.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

ŞAMPİYONLUK SONRASI DEV HAMLE!

Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonun şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Gruplara kalmak isteyen Cimbom, burada ise çeyrek finali hedefliyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek geliri, yaz döneminde transferlere harcamayı düşünüyor. Bunun için sarı-kırmızılılar dünya yıldızlarını kadrosuna katacak.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

İLK TRANSFER BELLİ OLDU!

Galatasararay, yeni sezon için dünya yıldızı olan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

2025'te sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

Dybala bu sezon 39 maça çıkıp bu müsabakalarda 16 gol ve 10 asist yaptı.

Galatasaray’da Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Dünya yıldızı yola çıktı

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