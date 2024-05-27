Panathinaikos oyuncusu Kalaitzakis’ten dikkat çeken Ergin Ataman itirafı! ’Ona inanmıyorduk’ | Berlin’ gitsin!

''BERLİN BİLETİ ALSIN''

Ergin Ataman'ın sezon başı kampında kendilerine yaptığı bir konuşmaya dikkat çeken Panagiotis Kalaitzakis şu sözleri dile getirdi:

"Ergin Ataman, ilk geldiğinde 'Taraftarlar Berlin bileti alsın' diyordu ama ona inanmıyorduk. Biz 17'nciydik ve Ergin Ataman 'Şampiyon olacağız' diyordu. Biz de 'Ne anlatıyor bu adam' diyorduk aramızda ama şimdi şampiyon olduk."