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Panathinaikos oyuncusu Kalaitzakis'ten dikkat çeken Ergin Ataman itirafı! 'Ona inanmıyorduk' | Berlin' gitsin!

Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyon olan Panathinaikos'ta oyunculardan Panagiotis Kalaitzakis açıklamalarda bulundu. Panagiotis Kalaitzakis'in Ergin Ataman hakkındaki itirafı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 22:04 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 22:04
Panathinaikos oyuncusu Kalaitzakis’ten dikkat çeken Ergin Ataman itirafı! ’Ona inanmıyorduk’ | Berlin’ gitsin!

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Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Turkish Airlines EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Panathinaikos'un yıldızlarından Panagiotis Kalaitzakis, şampiyonluk sonrası konuştu.

''BERLİN BİLETİ ALSIN''

Ergin Ataman'ın sezon başı kampında kendilerine yaptığı bir konuşmaya dikkat çeken Panagiotis Kalaitzakis şu sözleri dile getirdi:
"Ergin Ataman, ilk geldiğinde 'Taraftarlar Berlin bileti alsın' diyordu ama ona inanmıyorduk. Biz 17'nciydik ve Ergin Ataman 'Şampiyon olacağız' diyordu. Biz de 'Ne anlatıyor bu adam' diyorduk aramızda ama şimdi şampiyon olduk."

PANATHINAIKOS 13 YIL SONRA ŞAMPİYON
Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına sezon başında gelen Ergin Ataman, yeşil-beyazlı takımı 13 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e taşımayı başardı.

Geçen sezon THY EuroLeague'de 34 maçta 9 galibiyet alarak normal sezonu 17. sırada tamamlayan Panathinaikos, bu sezon Ergin Ataman'ın göreve gelmesiyle normal sezonu 2. sırada bitirdi.

Play-off serisinde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini 3-2'yle geçen Panathinaikos, Berlin'deki Dörtlü Final'de şampiyonluğa uzanarak 13 yıl sonra zirveye çıktı.

Montepaschi Siena, Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes'in ardından Panathinaikos'la da Avrupa'da kupa kaldırmayı başaran Ergin Ataman, 5 farklı takımla 6. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

ÜÇ FARKLI TÜRK TAKIMI İLE AVRUPA KUPASI ALDI

Ergin Ataman, üç farklı Türk takımı ile Avrupa kupası şampiyonluğu yaşadı.

2011-2012 sezonunda çalıştırdığı Beşiktaş ile Türkiye Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve FIBA EuroChallenge Kupası'nı kazandı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Galatasaray'la anlaşan Ataman, sarı-kırmızılı takımın başında 5 sezon görev yaptı.

Ataman yönetiminde 2015-2016 sezonunda FIBA Avrupa Kupası sahnesinde boy gösteren Galatasaray, finalde rakibini evinde 78-67 yenerek şampiyonl oldu.

Avrupa'nın en büyük kupasını ise Anadolu Efes ile üst üste iki kez kazandı.

Lacivert-beyazlı takımla 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında THY Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Ergin Ataman, Türkiye'de görev aldığı 3 farklı takımla 3 farklı kupada 4 kez şampiyonluk yaşamış oldu.

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