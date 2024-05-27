Fenerbahçe’de ayrılık! O sözlerle vedasını duyurdu...

Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de ayrılıklar başladı. Kontratı sona eren Joshua King ayrılan ilk isim oldu. Norveçli futbolcu sosyal medya hesbaından açıklamada bulundu.

King şu ifadeleri kullandı;

"Sakatlıklar yüzünden istediklerimi yapamadım, sizlerden özür dilerim. Buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim"