Galatasaray - Beşiktaş final maçı tarihi belli oldu mu? Süper Kupa finali ne zaman oynanacak 2024? Hangi kanalda yayınlanacak?

İstanbul'da futbol tutkunlarının yüreklerini hoplatan mücadelenin zamanı geldi! Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Süper Kupa finali, heyecan dolu bir atmosferde gerçekleşecek. 2023-2024 sezonunun zaferini elde eden Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Beşiktaş, kupa için kıyasıya mücadele edecekler.