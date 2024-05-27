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Galatasaray - Beşiktaş final maçı tarihi belli oldu mu? Süper Kupa finali ne zaman oynanacak 2024? Hangi kanalda yayınlanacak?

Türk futbolunda nefes kesen bir sezon daha geride kalırken, şampiyonluk heyecanı yerini Süper Kupa finali beklentisine bıraktı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde zafere ulaşarak ligde zirveye yerleştiği bu muhteşem sezonda, gözler artık Süper Kupa'ya çevrildi. Galatasaray, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla rekorlar kırarken, şimdi çifte kupa hedefine odaklanmış durumda.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 09:35 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 09:36
Galatasaray - Beşiktaş final maçı tarihi belli oldu mu? Süper Kupa finali ne zaman oynanacak 2024? Hangi kanalda yayınlanacak?

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İstanbul'da futbol tutkunlarının yüreklerini hoplatan mücadelenin zamanı geldi! Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Süper Kupa finali, heyecan dolu bir atmosferde gerçekleşecek. 2023-2024 sezonunun zaferini elde eden Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Beşiktaş, kupa için kıyasıya mücadele edecekler.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

2023-2024 Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş ve lig şampiyonu Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa final programı henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı. Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.



Geçtiğimiz yıllarda Süper Kupa finalleri Temmuz-Ağustos aylarında oynanıyordu. Bu yılda Süper Kupa finalinin Temmuz ayının sonlarında yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.



GALATASARAY 24. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray mutlu sona ulaştı. Okan Buruk ve öğrencileri topladığı 102 puanla 24. kez şampiyon oldu.



GEÇTİĞİMİZ YILLARDA SÜPER KUPA KAZANANLARI

2023-2024 GALATASARAY

2022-2023 TRABZONSPOR

2021-2022 BEŞİKTAŞ

2020-2021 TRABZONSPOR

2019-2020 GALATASARAY

2018-2019 AKHİSARSPOR

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