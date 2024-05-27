Galatasaray - Beşiktaş final maçı tarihi belli oldu mu? Süper Kupa finali ne zaman oynanacak 2024? Hangi kanalda yayınlanacak?

İstanbul'da futbol tutkunlarının yüreklerini hoplatan mücadelenin zamanı geldi! Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Süper Kupa finali, heyecan dolu bir atmosferde gerçekleşecek. 2023-2024 sezonunun zaferini elde eden Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Beşiktaş, kupa için kıyasıya mücadele edecekler.
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
2023-2024 Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş ve lig şampiyonu Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.
Süper Kupa final programı henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı. Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda Süper Kupa finalleri Temmuz-Ağustos aylarında oynanıyordu. Bu yılda Süper Kupa finalinin Temmuz ayının sonlarında yapılması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.