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Trendyol Süper Lig 38. Hafta | Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'de sezon bu akşam oynanacak karşılaşmalarlarla sona erecek. Adreslerden biri de Trabzon. Hafta içi kupada Beşiktaş'a mağlup olan Trabzonspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bordo mavililer seyircisiz oynanacak karşılaşmada rakibini yenip daha önce garantilediği üçüncülüğün ardından seneyi 3 puanla kapatmak amacında. Sarı lacivertliler için ise tehlike çanları çalıyor. Olası bir mağlubiyet halinde küme düşmesi söz konusu. Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 09:21 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 09:22
Trendyol Süper Lig 38. Hafta | Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11’ler

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38 haftalık heyecan fırtınasında perde bu akşam kapanıyor. Trendyol Süper Lig'in son haftasında birbirinden çekişmeli karşılaşmalar futbol severleri bekliyor. Trabzon'da ise Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Seyircisinden yoksun olarak çıkacağı son müsabakadan galip ayrılmak isteyen bordo mavililer ile kümede kalma savaşı veren sarı lacivertliler arasındaki zorlu randevudan galip ayrılacak taraf merakla bekleniyor. Karagümrük'ün kazanmasıyla 17'inci sıraya gerileyen başkent temsilcisi eğer puansız dönerse gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek. 1 puan ise en üst organizasyonda kalmalarına yetecek. Teknik direktörlerin sahaya sürecekleri kadrolar da büyük önem taşıyor. İşte Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11'leri...

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'İn 38'inci haftasında oynanacak olan Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı saat 19.00'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği zorlu randevu Bein Sports 3, TOD TV ve beinconnect.com.tr'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ SON İSTATİSTİKLER

Ankaragücü ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, başkent ekibi karşısında üst üste iki galibiyet aldığı son üç süreci de beraberlikle sonlandırdı (Ağustos 2018, Haziran 2020 & Kasım 2022).
Trabzonspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Ankaragücü, bu deplasmanda üst üste 3+ mağlubiyet aldığı son süreci Kasım 2002-Ağustos 2005 arasında yaşadı (4 maç).
Ankaragücü, bu maçta puan kaybı yaşarsa, rakiplerinin sonuçlarına göre kulüp tarihinde altıncı kez küme düşme ve bu şekilde en fazla sezon tamamlayan Ankara takımı olma tehlikesiyle karşı karşıya (5; Şekerspor).
Son 17 Süper Lig maçı beraberliğe sahne olmayan Trabzonspor (9G 8M), kulüp tarihinde bu şekilde daha uzun bir seri yaşamadı (Nisan-Ekim 2023 & Ocak-Mayıs 2000).
Deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Ankaragücü (5B 6M), daha uzun bir seriyi en son Aralık 1997-Eylül 1998 arasındaki 12 karşılaşmalık süreçte yaşadı.
Süper Lig'in son iki sezonunda çıktığı son hafta maçlarını kaybeden Trabzonspor, üst üste üç sezonu yenilgiyle kapattığı son süreci 2000/01 ile 2002/03 arasında yaşadı.
Süper Lig'deki son dokuz golünün tamamını asistle kaydeden Ankaragücü, bu sezon Antalyaspor'un ardından üst üste 10 golünü bu şekilde bulan ikinci takım olabilir.
Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan oyuncu olan Trabzonspor santrforu Paul Onuachu (7), Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana bir sezonda sekiz gol kaydeden dördüncü isim olabilir: Talisca (2017/18), Herve Tum (2011/12) & Hugo Almeida (2011/12).
Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşinde payı bulunan Efkan Bekiroğlu (3 gol & 2 asist), Trabzonspor'a rakip olduğu dört karşılaşmadaki tek gol katkısını Alanyaspor formasıyla yaptı (Ocak 2023; 1 asist).
Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü'ne rakip olduğu ilk dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Abdullah Avcı (5B 4M), daha sonraki sekiz karşılaşmadan mağlup ayrılmadı (6G 2B).

SON GALİBİYET 6 AY ÖNCE

MKE Ankaragücü, 6 aydır deplasmanda galip gelemiyor. Son dış saha galibiyetini 25 Kasım tarihinde Gaziantep FK karşısında 1-0'lık sonuçla alan sarı lacivertliler, daha sonra Trendyol Süper Lig'de oynadığı 11 deplasman maçında 6 yenilgi, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertli takım, bu sürede kupada da Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

ORTALAMASI 1.79'A DÜŞTÜ

10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı, ilk sezonunda Süper Kupa'yı kazandı. 2.03 puan ortalaması yakalayan Avcı, ertesi sezon ise şampiyon olarak tamamladığı 2021-22'de 2.13 puan ortalaması tutturdu. 60 yaşındaki çalıştırıcı görevden ayrıldığı 2022- 2023 sezonunda 1.65, bu sezon ise 29 maçta 1.79 puan ortalaması elde etti.

17 yıldır kaybetmiyor

Fırtına, Ankaragücü'ne Süper Lig'de 14, evinde ise 17 yıldır yenilmiyor. Trabzonspor, sarı-lacivertliler karşısındaki son lig yenilgisini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 9'unu Trabzonpor kazanırken 4 maç berabere bitti. Evinde ise en son 2007'de mağlup oldu.

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Vişça, Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok

Ankaragücü: Bahadır, Mujakic, Radakovic, Kazımdan, Kitsiou, Atakan, Efkan, Rodrigues, Tolga, Bassogog, Ali Sowe

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