Trendyol Süper Lig 38. Hafta | Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11’ler

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ SON İSTATİSTİKLER

Ankaragücü ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, başkent ekibi karşısında üst üste iki galibiyet aldığı son üç süreci de beraberlikle sonlandırdı (Ağustos 2018, Haziran 2020 & Kasım 2022).

Trabzonspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Ankaragücü, bu deplasmanda üst üste 3+ mağlubiyet aldığı son süreci Kasım 2002-Ağustos 2005 arasında yaşadı (4 maç).

Ankaragücü, bu maçta puan kaybı yaşarsa, rakiplerinin sonuçlarına göre kulüp tarihinde altıncı kez küme düşme ve bu şekilde en fazla sezon tamamlayan Ankara takımı olma tehlikesiyle karşı karşıya (5; Şekerspor).

Son 17 Süper Lig maçı beraberliğe sahne olmayan Trabzonspor (9G 8M), kulüp tarihinde bu şekilde daha uzun bir seri yaşamadı (Nisan-Ekim 2023 & Ocak-Mayıs 2000).

Deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Ankaragücü (5B 6M), daha uzun bir seriyi en son Aralık 1997-Eylül 1998 arasındaki 12 karşılaşmalık süreçte yaşadı.

Süper Lig'in son iki sezonunda çıktığı son hafta maçlarını kaybeden Trabzonspor, üst üste üç sezonu yenilgiyle kapattığı son süreci 2000/01 ile 2002/03 arasında yaşadı.

Süper Lig'deki son dokuz golünün tamamını asistle kaydeden Ankaragücü, bu sezon Antalyaspor'un ardından üst üste 10 golünü bu şekilde bulan ikinci takım olabilir.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan oyuncu olan Trabzonspor santrforu Paul Onuachu (7), Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana bir sezonda sekiz gol kaydeden dördüncü isim olabilir: Talisca (2017/18), Herve Tum (2011/12) & Hugo Almeida (2011/12).

Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşinde payı bulunan Efkan Bekiroğlu (3 gol & 2 asist), Trabzonspor'a rakip olduğu dört karşılaşmadaki tek gol katkısını Alanyaspor formasıyla yaptı (Ocak 2023; 1 asist).

Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü'ne rakip olduğu ilk dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Abdullah Avcı (5B 4M), daha sonraki sekiz karşılaşmadan mağlup ayrılmadı (6G 2B).