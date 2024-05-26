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SON DAKİKA | Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması!

Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Mauro Icardi, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunarak geleceği hakkında konuştu. Arjantinli yıldız transferle ilgili olarak çarpıcı sözler sarf etti.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 21:12 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 21:12
SON DAKİKA | Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması!

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Geçen sezon kiralandığı Galatasray'da bonservisi alınarak gollerine devam eden Mauro Icardi, krallık yarışında 1 numaraya yerleşerek zirvenin sahibi oldu. Arjantinli futbolcu takımına da iki kez üst üste şampiyonluk getirmeyi başardı. Yıldız forvet karşılaşma sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

Icardi şunları söyledi;

"Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluk için geldim. Erden Timur'a da teşekkür ediyorum. Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar. Biz şimdi şampiyonluğu kutlayacağız."

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