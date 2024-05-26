Fırtına zaferle bitirdi! Trabzonspor: 4-2 :MKE Ankaragücü Süper Lig maç sonucu

Trabzonspor sezonu Ankaragücü maçı ile sezona veda etti. Bordo mavililer seyircisiz oynadığı son müsabakada ağırladığı Ankaragücü'nü 1-0 yenilerek sahadan puansız ayrıldı. Anastasios Chatzigiovannis'in penaltısına engel olamayan Fırtına, ileri hatta gol bulmakta zorladı ancak ikinci yarıda oyuna giren Edin Vişça skoru eşitledi. Ali Sowe 79'da takımını öne geçirse de Enis Destan son sözü söyledi ve Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.

AVCI'DAN GENÇLERE FIRSAT

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, cezalı Uğurcan Çakır ile kadroda yer vermediği Paul Onuachu'nun yerine Taha Tepe ile Enis Destan'ı oynattı.Vişça'nın mevkisinde Pepe şans bulurken yine cezası sebebiyle oynayamayan Mendy'nin pozisyonunda Baniyya şans buldu. Trezeguet de formasına kavuşan bir başka isim oldu.