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Fırtına zaferle bitirdi! Trabzonspor: 4-2 :MKE Ankaragücü Süper Lig maç sonucu

Trabzonspor sezonu Ankaragücü maçı ile sezona veda etti. Bordo mavililer seyircisiz oynadığı son müsabakada ağırladığı Ankaragücü'nü 1-0 yenilerek sahadan puansız ayrıldı. Anastasios Chatzigiovannis'in penaltısına engel olamayan Fırtına, ileri hatta gol bulmakta zorladı ancak ikinci yarıda oyuna giren Edin Vişça skoru eşitledi. Ali Sowe 79'da takımını öne geçirse de Enis Destan son sözü söyledi ve Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 09:21 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 21:17
Fırtına zaferle bitirdi! Trabzonspor: 4-2 :MKE Ankaragücü Süper Lig maç sonucu

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Trabzonspor sezonu Ankaragücü maçı ile sezona veda etti. Bordo mavililer seyircisiz oynadığı son müsabakada ağırladığı Ankaragücü'nü 1-0 yenilerek sahadan puansız ayrıldı. Anastasios Chatzigiovannis'in penaltısına engel olamayan Fırtına, ileri hatta gol bulmakta zorladı ancak ikinci yarıda oyuna giren Edin Vişça skoru eşitledi. Ali Sowe 79'da takımını öne geçirse de Enis Destan son sözü söyledi ve Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Denswil, Eren, Baniya, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Enis

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Atakan, Flips, Ali Kaan, Saponara, Tasos, Bassogog, Ali Sowe

AVCI'DAN GENÇLERE FIRSAT

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, cezalı Uğurcan Çakır ile kadroda yer vermediği Paul Onuachu'nun yerine Taha Tepe ile Enis Destan'ı oynattı.Vişça'nın mevkisinde Pepe şans bulurken yine cezası sebebiyle oynayamayan Mendy'nin pozisyonunda Baniyya şans buldu. Trezeguet de formasına kavuşan bir başka isim oldu.

BARDHI SAKATLANDI

Bordo mavililerin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi, karşılaşmanın 19'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız oyuncu yerini Kerem Şen'e bıraktı.

SON MAÇLARINA ÇIKTILAR

Ev sahibi Trabzxonspor'da kiralık oynayan veya kontratı bitecek futbolcular son kez forma giydi veya kadroda yer aldı. Berat, Benkovic, Mehmet Can ve Nicolas Pepe kadroda şans buldu. Paul Onuachu ise mücadeleyi tribünden seyretti.

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