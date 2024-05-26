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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi'ye hayatının kontratını teklif edecekler

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de bu akşam şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, Konyaspor deplasmsanından 1 puanla ayrılması halinde 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayacak. Sarı kırmızılılar hedefini yine de galibiyet olarak belirlerken Okan Buruk ve öğrencileri hazırlıklarını tamamladı. Gözler 20.45'te sona ermesi beklenen karşılaşmaya çevrildi. Eğer istenen sonuç elde edilirse Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar başlayacak. Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Gözler özellikle ayrılacak isimlere çevrildi. Çünkü hem maddi olarak hem de yeni kontenjan kuralına göre yabancı isimlerin yer boşaltması gerekiyor. Gündemdeki en sıcak isimlerden biri de Mauro Icardi. Arjantinli süper yıldız için gerçekleştirilmesi beklenen teklif dudak uçuklatacak cinsten. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 15:41 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 15:47
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

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Bu akşam sezona son noktayı koyacak olan Galatasaray 1 puan alması halinde şampiyonluk mücadelesini zaferle tamamlayacak. Ağustos ayından bu yana geçen çetin mücadeleyi zirvede bitirmek isteyen Cimbom'da tüm hazırlıklar tamamlandı ve herkes maçtan alıancak sonucu bekliyor. Başkanlık seçimini atlatan Aslan'da transfer çalışmaları da sürüyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

Dün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek bir kez daha Galatasray Başkanı olarak seçildi. Süheyl Batum'a karşı yarışan Özbek, oyların 3 bin 343'ünü alırken Batum ise 955'te kaldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler
Dursun Özbek oy sayımının bitmesinin ardından kürsüde konuştu. Özbek, "Asıl kutlamalarımız yarın (bugün) olacak. Yarın (bugün( şampiyon olacağız. İnşallah yarın 24. şampiyonluğumuzu kazanacağız. Sizlerin desteğiyle Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu yerlere gelecek. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimidir. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşımanın yolu budur. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray!" dedi.
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

Dursun Özbek'in listesinde şu isimler yer alıyor.

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

Galatasaray'da transfer çalışmaları seçim sonrasında hızlanacak. Öncelikli hedef ise Okan Buruk'un sözleşmesi Buruk ile imzalanacak yeni kontratla beraber istenen oyuncuların takıma kazandırılmasına mesai harcanacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

Diğer yandan gözler ayrılacak isimlere çevrilecek. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi'nin takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Geçen sezon kiralanan ve bu sezon başı da 10 milyon euroya bonservisi alınan Arjantinli süper star için harekete geçildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

Mauro Icardi için 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

MLS takımları Mauro Icardi için girişimlerine hız verdi. Son dönemde yapılan kalitesi yüksek futbolcuların transferleri sonrasında bu kez hedeflerden biri Galatasaray'ın golcüsü olarak belirlendi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

Sponsor desteği ile birlikte 10 milyon euro aldığı tahmin edilen Arjantinli forvet için kesenin ağzı açıldı. Teklif edilecek ücret ise herkesin ağzını açık bırakacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

Bu sezon 46 maça çıktığı Galatasaray'da 30 kez ağları sarsıp 12 de asist yapan yıldız futbolcu, yaz aylarında Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmişti. Amerikan takımlarının 30-40 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

Icardi'nin, MLS'ten gelen tekliflerin Amerika'da yaşama fırsatını ayağına getirdiği için henüz net bir karar vermediği ifade ediliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

Yönetim, teknik heyet ve taraftarlar is takımda kalmasını istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

Yaz ayları Galatasaray için Mauro Icardi konusunda bir hayli hareketli geçecek gibi gözüküyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

10 milyon euro bonservis ödenen Icardi için yönetimin ne kadarlık bir bonservisi kabul edeceği şu an için meçhul

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

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