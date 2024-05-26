SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde flaş gelişme! Mauro Icardi’ye hayatının kontratını teklif edecekler

Galatasaray'da transfer çalışmaları seçim sonrasında hızlanacak. Öncelikli hedef ise Okan Buruk'un sözleşmesi Buruk ile imzalanacak yeni kontratla beraber istenen oyuncuların takıma kazandırılmasına mesai harcanacak.

Diğer yandan gözler ayrılacak isimlere çevrilecek. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi'nin takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Geçen sezon kiralanan ve bu sezon başı da 10 milyon euroya bonservisi alınan Arjantinli süper star için harekete geçildi.

Mauro Icardi için 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.