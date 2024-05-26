Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir derece elde etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir derece elde etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.
Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.
Hali hazırda kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Kanarya, kiralıktan dönecek oyuncularıyla birlikte ne az 10 yabancısıyla yolları ayıracak.
Sözleşmesi sona eren Leonardo Bonucci emekli olmaya hazırlanıyor. EURO 2024'ün ardından futbolcu bırakmayı planlayan İtalyan yıldız, gelecek sezon takımda olmayacak.
Yine uzun süreli sakatlıklarından dolayı bir türlü Fenerbahçe'de sürekli olarak forma şansı bulamayan Luan Peres de sezon sonunda yolcu.
Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak isteyen yönetim, Atletico Madrid'in yüksek bonservis bedeli beklentisi nedeniyle milli yıldızla da vedalaşmaya hazırlanıyor.
Sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile de yeni kontrat imzalanmayacak.
Fenerbahçe'de sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc ile de yolların ayrılması planlanıyor.
Yabancı sınırı nedeniyle ligin ikinci yarısı kadroya dahil edilemeyen Ryan Kent de çubuklu formaya veda edecek.
Bu sezon sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Joshua King, gözden çıkarılan isimlerden biri.
Fatih Karagümrük'ten kiralanan Serdar Dursun da gelecek sezon kadroda yer almayacak.
Kiralık olarak gönderilen Joao Pedro ve Tiago Çukur gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.
Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'nin de bonservisleriyle kiralandıkları takımlara gönderilmeleri gündemde.
Performansıyla eleştirilen ve Panathianikos'a kiralanan Samet Akaydin'in de gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.
Kanarya'da Burak Kapacak ve Emre Demir'in ise yeniden kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.
Umut Nayir, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Emir Ortakaya için ise yeni gelecek teknik adamın kararı beklenecek.
YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi Ferdi Kadıoğlu'nun vedası bekleniyor. Yıldız isim için başta Serie A ve Premier Lig ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor.
Yine gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde için de 20 milyon euronun üzerindeki teklifler dikkate alınacak.
AVRUPA ŞAMPİYONASI BEKLENECEK
Fenerbahçe'de bu sezon etkili performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek için de EURO 2024 beklenecek. Kanarya milli futbolcusuyla devam etmek istese de gelecek tekliflere göre karar verilecek.
TRANSFER HEDEFLERİ BELİRLENDİ
Fenerbahçe'de savunma hattında bek ve stoper bölgelerine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kanarya ayrıca Fred'in yedeği olacak ve rotasyonda kullanılabilecek bir 8 numara arayışında.
Rade Krunic'in performansından memnun olmayan yönetim, 6 numara için de girişimlere başladı.
HEDEF İSİM ONYEDIKA
Orta sahaya tartışmasız bir transfer yapmak isteyen ve Fred'in yanına karakterli bir oyuncu alabilmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Belçika'da Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika'yı gözüne kestirdi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun yakından takip ettiği futbolcu için detaylı araştırma yaptığı ve yönetime oyuncunun alınması yönünde bir rapor sunduğu ortaya çıktı.
ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA
Ön libero, stoper ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Onyedika'nın Club Bruge ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
1.84 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 8 milyon Euro değer biçiliyor.