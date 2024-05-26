Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Rade Krunic'in performansından memnun olmayan yönetim, 6 numara için de girişimlere başladı.

HEDEF İSİM ONYEDIKA



Orta sahaya tartışmasız bir transfer yapmak isteyen ve Fred'in yanına karakterli bir oyuncu alabilmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Belçika'da Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika'yı gözüne kestirdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun yakından takip ettiği futbolcu için detaylı araştırma yaptığı ve yönetime oyuncunun alınması yönünde bir rapor sunduğu ortaya çıktı.

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA



Ön libero, stoper ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Onyedika'nın Club Bruge ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

1.84 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 8 milyon Euro değer biçiliyor.