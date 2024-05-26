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Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı lacivertliler bu sezon orta saha rotasyonunda görev alan isimlerden beklediği katkıyı alamadı. İsmail Yüksek ve Fred dışında forma giyen isimler verim veremezken bu sorun gelecek sezon ortadan kalkacak. İşte Kanarya'nın gündemine aldığı o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 14:41 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 14:41
Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir derece elde etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Hali hazırda kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Kanarya, kiralıktan dönecek oyuncularıyla birlikte ne az 10 yabancısıyla yolları ayıracak.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Sözleşmesi sona eren Leonardo Bonucci emekli olmaya hazırlanıyor. EURO 2024'ün ardından futbolcu bırakmayı planlayan İtalyan yıldız, gelecek sezon takımda olmayacak.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Yine uzun süreli sakatlıklarından dolayı bir türlü Fenerbahçe'de sürekli olarak forma şansı bulamayan Luan Peres de sezon sonunda yolcu.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak isteyen yönetim, Atletico Madrid'in yüksek bonservis bedeli beklentisi nedeniyle milli yıldızla da vedalaşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile de yeni kontrat imzalanmayacak.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Fenerbahçe'de sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc ile de yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Yabancı sınırı nedeniyle ligin ikinci yarısı kadroya dahil edilemeyen Ryan Kent de çubuklu formaya veda edecek.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Bu sezon sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Joshua King, gözden çıkarılan isimlerden biri.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Fatih Karagümrük'ten kiralanan Serdar Dursun da gelecek sezon kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Kiralık olarak gönderilen Joao Pedro ve Tiago Çukur gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'nin de bonservisleriyle kiralandıkları takımlara gönderilmeleri gündemde.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Performansıyla eleştirilen ve Panathianikos'a kiralanan Samet Akaydin'in de gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Kanarya'da Burak Kapacak ve Emre Demir'in ise yeniden kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Umut Nayir, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Emir Ortakaya için ise yeni gelecek teknik adamın kararı beklenecek.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi Ferdi Kadıoğlu'nun vedası bekleniyor. Yıldız isim için başta Serie A ve Premier Lig ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Yine gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde için de 20 milyon euronun üzerindeki teklifler dikkate alınacak.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

AVRUPA ŞAMPİYONASI BEKLENECEK

Fenerbahçe'de bu sezon etkili performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek için de EURO 2024 beklenecek. Kanarya milli futbolcusuyla devam etmek istese de gelecek tekliflere göre karar verilecek.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

TRANSFER HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe'de savunma hattında bek ve stoper bölgelerine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Kanarya ayrıca Fred'in yedeği olacak ve rotasyonda kullanılabilecek bir 8 numara arayışında.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Rade Krunic'in performansından memnun olmayan yönetim, 6 numara için de girişimlere başladı.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

HEDEF İSİM ONYEDIKA

Orta sahaya tartışmasız bir transfer yapmak isteyen ve Fred'in yanına karakterli bir oyuncu alabilmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Belçika'da Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika'yı gözüne kestirdi.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun yakından takip ettiği futbolcu için detaylı araştırma yaptığı ve yönetime oyuncunun alınması yönünde bir rapor sunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA

Ön libero, stoper ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Onyedika'nın Club Bruge ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

1.84 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 8 milyon Euro değer biçiliyor.

Fenerbahçe’den sürpriz orta saha hamlesi! Fred bu habere sevinecek

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