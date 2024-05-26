Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atmak istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk hazırladığı listeyi yönetime sundu.
Kurmaylar, takımdan ayrılması planlanan ve transfer edilecek isimler için harekete geçti.
Diğer yandan Galatasaray'da seçim süreci sona erdi.
Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen 2 adaylı genel kurulda 4 bin 410 üye oy kullandı.
Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 19. sandıkta 201, son sandıkta 199 oy aldı.
Rakibi Süheyl Batum'a ise 19. sandıkta 47, son sandıkta ise 53 oy çıktı.
İlk sandıktan son sandığa kadar yarışı önde götüren Dursun Özbek, aldığı 3 bin 343 oyla yeniden başkan oldu.
Seçim yarışındaki diğer aday Süheyl Batum ise 955 oy aldı.
2 YIL GÖREV YAPACAK
Dursun Özbek ve ekibi, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2 yıl sarı-kırmızılı kulübü yönetecek.
2026'daki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:
Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
EN FAZLA OY ALAN BAŞKAN
Dursun Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.
2011'deki seçimde 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal, en fazla oyla seçilen başkan konumundaydı.
Bu seçimde Aysal'ı geride bırakan Dursun Özbek, topladığı 3 bin 343 oyla 3 bin oy barajını aşan ilk başkan olmayı başardı.
Görevine devam eden Özbek ve ekibi, Okan Buruk'un listesine göre çalışmalara yeniden başladı.
Galatasaray'da ilk hedef santrfor transfer olacak gibi duruyor.
Sarı-kırmızılı ekip, yıldız golcü Mauro Icardi'yi destekleyecek usta bir ismi takviye etmek.
Bu bağlamda hazırlıklarını sürdüren Cimbom, transferde rotayı Fransa'ya çevirdi.
Galatasaray'ın Wissam Ben Yedder için harekete geçtiği iddia edildi.
Performansıyla dikkat çeken tecrübeli golcü, Avrupa'nın birçok kulübü tarafından takip ediliyor.
Fransız yıldızın sözleşmesi sona ermek üzere.
Ayrıca Monaco, 33 yaşındaki golcüyle sözleşme yenilemeyeceğini ve serbest bırakacağını açıkladı.
Galatasaray, yıldız ismi kadrosuna dahil ettiği takdirde bonservis bedeli ödemeyecek.