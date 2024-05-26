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Transfer resmen açıklandı: Ligue 1'in yıldızı Galatasaray'a! Icardi'nin partneri olacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kolları sıvadı. Aslan, kulübünün ayrılacağını resmen açıkladığı yıldız golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 12:35 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 12:35
Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

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Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atmak istiyor.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk hazırladığı listeyi yönetime sundu.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Kurmaylar, takımdan ayrılması planlanan ve transfer edilecek isimler için harekete geçti.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Diğer yandan Galatasaray'da seçim süreci sona erdi.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen 2 adaylı genel kurulda 4 bin 410 üye oy kullandı.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 19. sandıkta 201, son sandıkta 199 oy aldı.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Rakibi Süheyl Batum'a ise 19. sandıkta 47, son sandıkta ise 53 oy çıktı.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

İlk sandıktan son sandığa kadar yarışı önde götüren Dursun Özbek, aldığı 3 bin 343 oyla yeniden başkan oldu.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Seçim yarışındaki diğer aday Süheyl Batum ise 955 oy aldı.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

2 YIL GÖREV YAPACAK

Dursun Özbek ve ekibi, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2 yıl sarı-kırmızılı kulübü yönetecek.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

2026'daki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

EN FAZLA OY ALAN BAŞKAN

Dursun Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

2011'deki seçimde 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal, en fazla oyla seçilen başkan konumundaydı.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Bu seçimde Aysal'ı geride bırakan Dursun Özbek, topladığı 3 bin 343 oyla 3 bin oy barajını aşan ilk başkan olmayı başardı.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Görevine devam eden Özbek ve ekibi, Okan Buruk'un listesine göre çalışmalara yeniden başladı.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Galatasaray'da ilk hedef santrfor transfer olacak gibi duruyor.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Sarı-kırmızılı ekip, yıldız golcü Mauro Icardi'yi destekleyecek usta bir ismi takviye etmek.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Bu bağlamda hazırlıklarını sürdüren Cimbom, transferde rotayı Fransa'ya çevirdi.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Galatasaray'ın Wissam Ben Yedder için harekete geçtiği iddia edildi.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Performansıyla dikkat çeken tecrübeli golcü, Avrupa'nın birçok kulübü tarafından takip ediliyor.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Fransız yıldızın sözleşmesi sona ermek üzere.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Ayrıca Monaco, 33 yaşındaki golcüyle sözleşme yenilemeyeceğini ve serbest bırakacağını açıkladı.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

Galatasaray, yıldız ismi kadrosuna dahil ettiği takdirde bonservis bedeli ödemeyecek.

Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak

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