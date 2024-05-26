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Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında futbolseverlerin nefeslerini tuttuğu, heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaştı ve futbol tarihine geçecek bir mücadele sergilendi. Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek büyük bir zafer elde etti. Bu kritik galibiyet, şampiyonluk yarışını da son haftaya taşıdı ve ligin zirvesindeki heyecanı doruğa çıkardı.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 13:11 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 13:12
Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

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Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek puanını 96'ya yükseltti ve şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Galatasaray ise 99 puanda kaldı ve liderlik koltuğunda titiz bir bekleyiş başladı.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğu kazanma ihtimali bulunan Konyaspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu.

Tümosan Konyaspor ile Galatasaray, 26 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.



Maça dair saat, yayıncı kanal ve hakem bilgisi gelecek günlerde netleşecek.



ZİYECH KONYASPOR MAÇINDA CEZALI OLACAK

Galatasaray'da Hakim Ziyech, son hafta öncesi cezalı durumuna düştü.



Ligde Fenerbahçe maçına kadar forma giydiği 17 müsabakada 3 kez sarı kart gören Ziyech, derbi öncesinde sınırdaki 7 oyuncudan biri konumundaydı. Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Arda Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Faslı yıldız, cezalı duruma düştü.



Ziyech, ligin son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

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