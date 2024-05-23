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Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği yıldız ismin bonservisi belli oldu... Kıran kırana savaş başlıyor

Trednyol Süper Lig'in iki dev ekibi ve ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar akşamı şampiyon olabilmek için sahaya çıkıyor. İki takım da mutlu sona ulaşabilmek adına son 90 dakikada kazanarak sezonu tamamlamak amacında. Fener'e sadece 3 puan yetmiyor. Aslan'ı beklemesi gerekiyor. Cimbom ise 1 puanla İstanbul'a şampiyon olarak dönecek. Diğer yandan transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürerken aynı futbolcuyu isteyen takımlar için flaş bir gelişme yaşandı. Listedeki yıldız ismin bonservisi belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 20:32 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 20:32
Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin istediği yıldız ismin bonservisi belli oldu... Kıran kırana savaş başlıyor

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Son dakika transfer haberi! Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadelesinde son sözün söylenmesine sadece birkaç gün kaldı. İki takımın da tek hedefi kupayı müzesine götürebilmek. Bunun için de nefeslerinin son damlasına kadar efor sarf edecekler. İstanbulspor'u ağırlayacak sarı lacivertlilere galibiyet yetmiyor. Ezeli rakibinin Konya'da yenilmesini beklemesi gerekiyor. Cimbom'un ise 1 puan alması halinde zaferi kesin. İki takım ayrıca transferde de yarış halinde. Detaylar haberimizde.

Lider Galatasaray yeni sezonda da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturabilmek adına kolları sıvadı. Okan Buruk ile devam edebilmek için önce sözleşme imzalamak isteyen Başkan Dursun Özbek ve ekibi ardından gündemdeki futbolcuların kadroya katılımı konusunda girişimlerini sürdürecek.

Fenerbahçe'de ise Başkan Ali Koç eğer göreve devam edecek sonuçla seçimden ayrılırsa önce yeni teknik direktörünü açıklayacak. Sezon boyunca takip edilen oyuncular için de süreçlerin resmiyete kavuşturulmasına çalışılacak. Ayrıca gönderilmek istenen futbolcuların da takımdan ayrılmaları hususunda görüşmeler gerçekleştirilecek.

İki takımın transfer listesindeki isimlerden biri Matheus Saldanha. Partizan'da forma giyen ve bu sezonki performansıyla kariyerinin en verimli dönemini geçiren sambacı geçtiğimiz günlerde derbiyi Rams Park'ta izlemiş, sarı kırmızılılara imza atacağı iddialarını güçlendirmişti.

Bu sezon forma giydiği 34 maçta 18 kez ağları sarsıp 5 de asist yapan Brezilyalı forvet gündeme otururken birçok takımın da dikkatini çekti. Devre arasında 6 milyon euroya Fenerbahçe için İstanbul'a gelmeye hazırken kulübünden izin çıkmadı.

Ayrıca iki ezeli rakibin haricinde şu an Celtic de Saldanha'nın peşinde ve en ciddi kulüp konumunda. Sırbistan basını ise sambacının bonservisinin belirlendiğini duyurdu. Buna göre Partizan, yeşil beyazlı İskoç devinden 15 milyon euro istedi.

Kariyerinde Bahia, Neftçi Bakü ve Chia gibi takımlarda top koşturan Matheus Saldanha, bugüne kadar 159 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu dönemde 35 gol atıp 14 de asist yaptı.

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