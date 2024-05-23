Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin istediği yıldız ismin bonservisi belli oldu... Kıran kırana savaş başlıyor

Son dakika transfer haberi! Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadelesinde son sözün söylenmesine sadece birkaç gün kaldı. İki takımın da tek hedefi kupayı müzesine götürebilmek. Bunun için de nefeslerinin son damlasına kadar efor sarf edecekler. İstanbulspor'u ağırlayacak sarı lacivertlilere galibiyet yetmiyor. Ezeli rakibinin Konya'da yenilmesini beklemesi gerekiyor. Cimbom'un ise 1 puan alması halinde zaferi kesin. İki takım ayrıca transferde de yarış halinde. Detaylar haberimizde.