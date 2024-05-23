Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin istediği yıldız ismin bonservisi belli oldu... Kıran kırana savaş başlıyor

İki takımın transfer listesindeki isimlerden biri Matheus Saldanha. Partizan'da forma giyen ve bu sezonki performansıyla kariyerinin en verimli dönemini geçiren sambacı geçtiğimiz günlerde derbiyi Rams Park'ta izlemiş, sarı kırmızılılara imza atacağı iddialarını güçlendirmişti.

Bu sezon forma giydiği 34 maçta 18 kez ağları sarsıp 5 de asist yapan Brezilyalı forvet gündeme otururken birçok takımın da dikkatini çekti. Devre arasında 6 milyon euroya Fenerbahçe için İstanbul'a gelmeye hazırken kulübünden izin çıkmadı.

Ayrıca iki ezeli rakibin haricinde şu an Celtic de Saldanha'nın peşinde ve en ciddi kulüp konumunda. Sırbistan basını ise sambacının bonservisinin belirlendiğini duyurdu. Buna göre Partizan, yeşil beyazlı İskoç devinden 15 milyon euro istedi.

Kariyerinde Bahia, Neftçi Bakü ve Chia gibi takımlarda top koşturan Matheus Saldanha, bugüne kadar 159 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu dönemde 35 gol atıp 14 de asist yaptı.