Galatasaray’dan Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş’a şampiyonluk göndermesi

Galatasaray sosyal medya ekibi geçen hafta kendi serilerini bitiren Fenerbahçe'nin bu yöndeki "sosyal medya dili ile" random mesajına aynı şekilde yanıt verdi. Mesajda Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş'ın isimlerini çağrıştıran harfler büyük yazıldı. Bu gönderi 60 binden fazla retweet ve 3.5 milyon fazla etkileşim aldı.

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