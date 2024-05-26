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Galatasaray'dan Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş'a şampiyonluk göndermesi

Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da sosyal medya ekibi Fenerbahçe'ye göndermelerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı da hedef aldı.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 22:05 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 22:06

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Mauro Icardi'nin ve Berkan Kutlu'nun golleri ile Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar 3 puanı koparıp aldığı zorlu deplasmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Milyonların sokağa döküldüğü akşamda sosyal medya ekibi de dijital mecra üzerinde göndermelere başladı. Mayıslar bizimdir, iyiler sonunda kazanır gibi göndermelerde bulunan Cimbom, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve orta saha oyuncusu Mert Hakan'ı da es geçmedi.

Milyonların sokağa döküldüğü akşamda sosyal medya ekibi de dijital mecra üzerinde göndermelere başladı. Mayıslar bizimdir, iyiler sonunda kazanır gibi göndermelerde bulunan Cimbom, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve orta saha oyuncusu Mert Hakan'ı da es geçmedi.

Galatasaray sosyal medya ekibi geçen hafta kendi serilerini bitiren Fenerbahçe'nin bu yöndeki "sosyal medya dili ile" random mesajına aynı şekilde yanıt verdi. Mesajda Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş'ın isimlerini çağrıştıran harfler büyük yazıldı. Bu gönderi 60 binden fazla retweet ve 3.5 milyon fazla etkileşim aldı.

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