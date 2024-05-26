Son dakika haberi! Galatasray Süper Lig şampiyonluğundan kaç lira ne kadar kazandı?

Trendyol Süper Lig'in 38'inci haftasına 99 puanla zirvede başlayan Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı ve sezonu şampiyon tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 38'inci haftasına 99 puanla zirvede başlayan Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı ve sezonu şampiyon tamamladı.
Yeşil beyazlı ekibi deviren sarı kırmızılılarda yönetim, teknik heyet ve futbolcular karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşadı.
Maç biter bitmez de Türkiye ve dünyada binlerce kişi sokaklara dökülerek meşaleler yakıp marşlar söyleyerek kutlamalar gerçekleştirdi. Takımın İstanbul'a gelmesiyle coşku daha da artacak.
Galatasary şampiyonluğun ardından dev bir gelirin de sahibi oldu. İşte Süper Lig'in yeni şampiyonunun kazandığı para.
Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.
Cimbom şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi oldu.
Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 241 milyon 291 bin lirayı buldu.
Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor.
Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.