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Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk'tan yıldız isme kesik

Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyonun belli olaağı hafta Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan en az bir puanla ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmek. Kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk 11'ini belirledi. Yıldız isim bugün maça yedek kulübesinde başlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 11:18 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 11:18
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

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Trendyol Süper Lig'de sezonun son kritik virajına Konya'da çıkacak olan Galatasaray'a şampiyonluk için beraberlik yetecek.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçında kadroda değişiklik hazırlığı içerisinde.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Buruk, Fenerbahçe derbisinde ortaya konan mücadele ve elde edilen sonuçtan son derece rahatsız.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Deneyimli hoca, şampiyonluk maçına çıkacak olmaları sebebiyle küçük dokunuşlarla sonuca gitmeyi planlıyor.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Şampiyonluğunu ilan etmesi için 1 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarına da kendini affettirmek amacıyla tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

SANCHEZ KULÜBEYE

Buruk'un bu plan doğrultusunda ilk değişikliği savunma hattında gerçekleşecek. Sanchez ve Nelsson ikilisinin özellikle oyun kurulumunda vasatın altında kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Deneyimli çalıştırıcı, Abdülkerim'in bu pozisyondaki önemini bir kez daha görürken Sanchez'i kulübeye çekme kararı aldı. Konya'da Abdülkerim - Nelsson tandemi görev alacak.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Kızağa çekilmesi düşünülen oyunculardan biri de Köhn, ancak Alman futbolcunun alternatifi yok ve o da küçük bir uyarıyla birlikte son maçta ilk 11'deki yerini alacak.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Orta sahada alternatif bulunamayan isimlerden biri de Kerem Demirbay. 3 haftadır giderek daha da kötü bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun yerine ne Ndombele'yi ne de Oliveira'yı koyabilen Okan hoca, zaman zaman Berkan'ı bu bölgede denese de istediği verimi alamadı.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Merkezde yine Torreira ile Demirbay'ın beraber oynaması bekleniyor. İleri uçta Icardi ve arkasındaki Mertens'in yerleri de garanti görünüyor.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

BARIŞ ALPER VE KEREM 11'DE

Bir başka önemli değişiklik ise kanatlarda olacak. Sarı kart cezalısı Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği Konyaspor deplasmanında Barış Alper sağ kanada geçiyor.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Sol çizgide ise son haftalarda formasını kaybeden Kerem Aktürkoğlu ilk 11'deki yerine geri dönecek.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Zaha'nın ise Tete ve Vinicius'la birlikte ikinci yarıdaki hamle oyuncuları olacağı öğrenildi.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Kale ise yine takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Muslera'ya emanet olacak.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Konya deplasmanına çıkarma yapmaya hazırlanan Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribün için çıkan biletlerin tamamını satın aldı.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

Binlerce Sarı-kırmızılı futbolsever, bugün Konya'da olacak.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk’tan yıldız isme kesik

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