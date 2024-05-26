Fenerbahçe-İstanbulspor saha içinden notlar | Takvim.com.tr dikkat çeken anları sizler için derledi

Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk düğümü çözülüyor. Evinde İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de tek hedef mutlak 3 puan.
Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk düğümü çözülüyor. Evinde İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de tek hedef mutlak 3 puan.
ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK
Fenerbahçe'nin bir diğer gözü ise Konya'da olacak. Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olması halinde Sarı-Lacivertli ekip şampiyonluğunu ilan edecek.
PANKARTLI GÖNDERME
Öte yandan Fenerbahçe taraftarları Galatasaray'a pankartlı göndermede bulundu. İngilizce olarak hazırlanan pankartlarda, "Bizler kurban değiliz bizler savaşçıyız. Sonuna kadar savaşacağız ve asla ölmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı. Takvim.com.tr editörümüz Görkem Ağgündüz o anları sizler için kaydetti.
İşte o pankartlar:
We are not victims we are fighters. We will fight till the end and we will never die
Bizler kurban değiliz bizler savaşçıyız. Sonuna kadar savaşacağız ve asla ölmeyeceğiz.
Unity is better than injustice
Birlik adaletsizlikten daha iyidir.
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Sezon sonunda futbolu bırakacak olan İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'ye İstanbulspor maçı öncesi plaket verildi. pic.twitter.com/FTHrz9K3Vl
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