Fenerbahçe-İstanbulspor saha içinden notlar | Takvim.com.tr dikkat çeken anları sizler için derledi

Süper Lig 'in 38. haftasında şampiyonluk düğümü çözülüyor. Evinde İstanbulspor 'u konuk eden Fenerbahçe 'de tek hedef mutlak 3 puan.





ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK

Fenerbahçe'nin bir diğer gözü ise Konya'da olacak. Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olması halinde Sarı-Lacivertli ekip şampiyonluğunu ilan edecek.