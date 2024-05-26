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Fenerbahçe-İstanbulspor saha içinden notlar | Takvim.com.tr dikkat çeken anları sizler için derledi

Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk düğümü çözülüyor. Evinde İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de tek hedef mutlak 3 puan. Takvim.com.tr editörümüz Görkem Ağgündüz nefes kesen mücadelenin dikkat çeken anlarını sizler için kaydetti. İşte saha içinden notlar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 19:37 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 19:49
Fenerbahçe-İstanbulspor saha içinden notlar | Takvim.com.tr dikkat çeken anları sizler için derledi

İÇİNDEKİLER

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Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk düğümü çözülüyor. Evinde İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de tek hedef mutlak 3 puan.



ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK
Fenerbahçe'nin bir diğer gözü ise Konya'da olacak. Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olması halinde Sarı-Lacivertli ekip şampiyonluğunu ilan edecek.



PANKARTLI GÖNDERME
Öte yandan Fenerbahçe taraftarları Galatasaray'a pankartlı göndermede bulundu. İngilizce olarak hazırlanan pankartlarda, "Bizler kurban değiliz bizler savaşçıyız. Sonuna kadar savaşacağız ve asla ölmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı. Takvim.com.tr editörümüz Görkem Ağgündüz o anları sizler için kaydetti.



İşte o pankartlar:

We are not victims we are fighters. We will fight till the end and we will never die
Bizler kurban değiliz bizler savaşçıyız. Sonuna kadar savaşacağız ve asla ölmeyeceğiz.



Unity is better than injustice
Birlik adaletsizlikten daha iyidir.



FENERBAHÇE'DEN BONUCCİ'YE VEDA!
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'ye İstanbulspor maçı öncesi plaket verildi.



KARTAL'DAN MAÇ ÖNCESİ KONUŞMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımı yine maç öncesi orta sahada topladı.



GOL HABERİ SONRASI BAZEN MUTLULUK TEZAHÜRATI
Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında attığı gol sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, "Bazen hüzün vardır, bazen mutluluk" tezahüratına başladı.

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