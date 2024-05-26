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Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız parçalı giyecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon için kaliteli isimlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, flaş bir ismi gündemine aldı. Daha önce Beşiktaş ile görüşen ve anlaşamayan milli futbolcu bu defa Galatasaray'a çok yakın. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 14:14 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 14:14
Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız parçalı giyecek

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Bir yandan Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız parçalı giyecek

Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve kurmayları, yeni sezonda yapılacak transferler için adeta gaza bastı.

Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız parçalı giyecek

Hem scout ekibi hem de menajerlerin oyuncu önerileri üzerine harekete geçildi.

Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız parçalı giyecek

Yönetimin transferde son 2 sezonda olduğu gibi yine iddialı isimlere yöneleceği kaydedildi.

Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız parçalı giyecek

Ayrıca kanat rotasyonuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız parçalı giyecek

Cimbom'un geçtiğimiz günlerde 25 yaşında sağ kanat oyuncusunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız parçalı giyecek

Bu sezon Akdeniz ekibinin formasıyla 30 maça çıkan Yusuf; 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız parçalı giyecek

6 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncunun Adana Demirspor ile olan kontratı 2025'te sona erecek.

Beşiktaş istemedi Galatasaray alıyor! Milli yıldız parçalı giyecek

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