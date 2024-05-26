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Fenerbahçe Euroleague'de dördüncü oldu!

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe, Panathinaikos'a elendikten sonra çıktığı üçüncülük maçını Olympiakos'a karşı 87-84 kaybederek Almanya'dan dördüncülükle döndü.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 19:47 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 19:47
Fenerbahçe Euroleague’de dördüncü oldu!

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Ülkemizi Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe, Almanya'da düzenlenen Final Four'daki ilk maçında Panathinaikos'a yenilerek elenmişti. Bu akşam üçüncülük karşılaşmasına çıkan sarı lacivertlilerin rakibi Olympiakos'tu. Ekibimiz kırmızı beyazlı Yunan temsilcisine de 87-84 mağlup olarak sezonu dördüncülükle tamamladı.

Jasikevicius'tan tek değişiklik

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Olympiakos karşısında kadroda tek değişikliğe gitti.

Panathinaikos müsabakasında Tarık Biberovic'i 12 kişilik kadroya dahil eden Litvanyalı çalıştırıcı, Olympiakos karşısında Tarık'ın yerine Şehmus Hazer'e şans verdi.

Tarık Biberovic, Panathinaikos karşısında 18 dakika 26 saniye oyunda kalırken 4 de sayı atmıştı.

Jasikevicius, ilk 5'te de tek değişiklik yaptı. Litvanyalı çalıştırıcı, Motley'nin yerine Sertaç Şanlı'yı ilk 5'te oynattı.

Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos maçı kadrosu şu şekilde:

Johnathan Motley, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Sertaç Şanlı, Georgios Papagiannis, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre, Marko Guduric, Tyler Dorsey, Nick Calathes, Yam Madar, Nathan Sestina.

Alman polisi yoğun önlem aldı

Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maç öncesi çıkan olaylar sebebiyle Alman polisi, üçüncülük maçı öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Cuma günü oynanan maç, çıkan olaylar ve gözaltına alınan taraftarlar sebebiyle 25 dakika geç başlamıştı.

Berlin emniyeti, benzer bir durumun meydana gelmemesi için bu kez ekstra önlem aldı.

Olympiakos takımı ıslıklandı

Karşılaşma öncesinde her iki takım oyuncuları anons edilirken, salonda bulunan Panathinaikos taraftarları, Olympiakoslu basketbolcuları ıslıkladı.

Yeşil-beyazlı seyircilerin tepkisinin ardından Uber Arena'da bulunan az sayıdaki Olympiakos taraftarı, takımlarına destek vermek istese de ezeli rakiplerinin seslerini bastıramadı.

Karşılaşma öncesi görevlilere teşekkür edildi

Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı öncesinde THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde görev alanlara teşekkür edildi.

Maç öncesinde görsel şovların yanı sıra dans gösterisi de yapılırken, Dörtlü Final'deki gönüllüler parkeye çağrıldı. Gönüllüler tribünleri selamlarken, taraftarlardan alkış aldı.

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