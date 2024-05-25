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Farioli'nin ilk transferi Galatasaray'dan! Yıldız isim yolcu

Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te görev yapan Farioli, Nice'te gösterdiği başarılı performansın ardından Hollanda devi Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu. İtalyan teknik adam ilk transferini ise Galatasaray'dan yapacak. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 15:05 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 15:05
Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

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Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk hedefine odaklanırken, bir yandan da transfer planlamalarını sürdürüyor.

Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, gelecek ve gidecek futbolcularla ilgili görüşmelerine devam ediyordu.

Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

Bu doğrultuda Galatasaray'ın yıldız oyuncusu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

Cimbom'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin hayallerini süsleyen Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

Teknik direktörlük görevine daha önce Türkiye'de de çalışan Francesco Farioli'yi getiren Hollanda devi Ajax, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmeyi hedefliyor.

Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

Ajax'ın Farioli'nin koltuğa oturmasının ardından süreci hızlandırma kararı aldığı öğrenildi.

Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürüyor.

Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

17 milyon Euro değerindeki yıldız isim de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor.

Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

24 GOLE KATKI

Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasını 53 kez sırtına geçiren Kerem Aktürkoğlu, 15 gol attı.

Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

Kerem ayrıca 9 da asist katkısı sunarak, 24 gole etki etti.

Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

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