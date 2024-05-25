Farioli’nin ilk transferi Galatasaray’dan! Yıldız isim yolcu

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk hedefine odaklanırken, bir yandan da transfer planlamalarını sürdürüyor.
Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, gelecek ve gidecek futbolcularla ilgili görüşmelerine devam ediyordu.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın yıldız oyuncusu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...
Cimbom'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin hayallerini süsleyen Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
Teknik direktörlük görevine daha önce Türkiye'de de çalışan Francesco Farioli'yi getiren Hollanda devi Ajax, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmeyi hedefliyor.
Ajax'ın Farioli'nin koltuğa oturmasının ardından süreci hızlandırma kararı aldığı öğrenildi.
25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürüyor.
17 milyon Euro değerindeki yıldız isim de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor.
24 GOLE KATKI
Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasını 53 kez sırtına geçiren Kerem Aktürkoğlu, 15 gol attı.
Kerem ayrıca 9 da asist katkısı sunarak, 24 gole etki etti.