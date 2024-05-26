SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe İstanbulspor | CANLI

Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi durumunda maçtan galip ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe - İstanbulspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:59 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 18:53
Fenerbahçe İstanbulspor | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor.


Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi durumunda maçtan galip ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek.


CANLI TAKİP

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Fred, Szymanski, Tadic, Serdar, Dzeko

İstanbulspor : Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali Yaşar, Sambissa, Kenio, Vorobjovas, Özcan, Vefa, Mendy


FENERBAHÇE'DE GÖZLER GALATASARAY MAÇINDA

Ezeli rakibini geçtiğimiz hafta mağlup eden Fenerbahçe, rakibiyle puan farkını 3'e düşürdü ve ikili averajda öne geçti.

Konyaspor - Galatasaray mücadelesi Fenerbahçe maçıyla aynı saatte başlayacak. Galatasaray'ın mağlubiyetle ayrılması ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyarette tarih belli oldu! AK Parti’den ’Özel’ zirve açıklaması
Konyaspor - Galatasaray | CANLI
Fenerbahçe İstanbulspor | CANLI
Türkiye’den öğrenilecek çok şey var! Almanya’da dikkat çeken Türkiye analizi: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye
CANLI PUAN DURUMU | Süper Lig’de şampiyon ve küme düşen son takım belli oluyor
Başıboş sokak köpekleri meselesi çözülüyor! Taslak metin tamamlandı: Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? | Ötenazi detayı !
DEM’li Adalet Kaya PKK’lının taziyesinde devlete iftira attı! ’Sivil’ dedikleri teröristin kirli sicili... Elinde kaç şehidimizin kanı var
FETÖ’de küfür kıyamet ’yeğen’ ifşaları ve elebaşının meçhul akıbeti! ’Uzun Cevdet’te fotopanik... Gülen ilaçla uyutuldu iddiası
İsrail’de siber panik! İran ve Rusya’yı hedef gösterdi: Saldırılar yüzde yüz arttı
Hayy gibi yaşıyorum diyen Sadık Albayrak’ın hayvan sevgisi ve ’Kıtmir’i Ahmet Hakan’a örnek oldu: Gıpta ettim
Meclis’in bu haftaki gündemi kripto para! Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin zorunlu olacak
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? TBMM harekete geçti! İşte Avrupa’da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…
İSTEYENE GELİR İSTEYENE EV | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konut satışında yeni dönemi duyurdu! SPK’nın hamlesi konut fiyatlarını düşürecek
Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak
Küresel çete kıtlık için harekete geçti: Binlerce arı kovanını yaktılar! Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Bill Gates milyonlar harcamıştı: Yeraltı sığınaklarının sebebi ortaya çıktı
SON DAKİKA