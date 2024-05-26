Fenerbahçe İstanbulspor | CANLI



FENERBAHÇE'DE GÖZLER GALATASARAY MAÇINDA



Ezeli rakibini geçtiğimiz hafta mağlup eden Fenerbahçe, rakibiyle puan farkını 3'e düşürdü ve ikili averajda öne geçti.



Konyaspor - Galatasaray mücadelesi Fenerbahçe maçıyla aynı saatte başlayacak. Galatasaray'ın mağlubiyetle ayrılması ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.