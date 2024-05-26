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F1 MONAKO GP CANLI İZLE || Formula 1 Monako maçı nereden canlı izlenir? 26 Mayıs F1 puan durumu 2024!

Formula 1'in nefes kesen sezonu, heyecan dolu yarışlara devam ediyor. Bu hafta takvimdeki durağımız Monaco! Sezonun sekizinci Grand Prix'i olan Monaco, motorsporları tutkunlarını büyük bir heyecanla bekliyor. İtalya'nın ardından gelen bu müthiş yarış, sporun zirvesindeki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 15:39 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 15:39
F1 MONAKO GP CANLI İZLE || Formula 1 Monako maçı nereden canlı izlenir? 26 Mayıs F1 puan durumu 2024!

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Formula 1 tutkunları, heyecanla beklenen yarış programını merakla takip ediyor. Bu haftanın durağı ise dünya çapında ünlü Monaco Grand Prix! Önceki yarış olan İtalya'da, adrenalin dolu mücadele Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde gerçekleşti ve kazanan isim Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

FORMULA 1 MONACO GRAND PRİX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1'de sezon, sekizinci yarış Monaco Grand Prix'i ile devam edecek.

Bu haftaki yarış Monte Carlo'da 3.337 kilometrelik Cadde Pisti'nde 78 tur üzerinden gerçekleşecek.

FORMULA 1 MONACO GP CANLI NASIL İZLENİR?

Yarış, 26 Mayıs Pazar günü 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in oldu.

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte, 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.270 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.

Monakolu pilotun 0.154 saniye arkasındaki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.248 saniye gerisindeki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) üçüncü sırayı aldı.

FORMULA 1 PİLOTLAR VE TAKIM SIRALAMASI-GÜNCEL

Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda):161 puan
2. Charles Leclerc (Monako):113
3. Sergio Perez (Meksika):107
4. Lando Norris (Büyük Britanya):101
5. Carlos Sainz (İspanya):93

Takımlar
1. Red Bull:268
2. Ferrari:212
3. McLaren:154
4. Mercedes:79
5. Aston Martin:44

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