F1 MONAKO GP CANLI İZLE || Formula 1 Monako maçı nereden canlı izlenir? 26 Mayıs F1 puan durumu 2024!

Formula 1 tutkunları, heyecanla beklenen yarış programını merakla takip ediyor. Bu haftanın durağı ise dünya çapında ünlü Monaco Grand Prix! Önceki yarış olan İtalya'da, adrenalin dolu mücadele Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde gerçekleşti ve kazanan isim Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.