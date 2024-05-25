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Tahkim Kurulu'dan flaş Galatasaray - Fenerbahçe maçı kararı! Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat...

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından verilen cezalara yapılan itirazları inceledi. İncelemenin ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen cezada indirime gidildi.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 22:58 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:26
Tahkim Kurulu’dan flaş Galatasaray - Fenerbahçe maçı kararı! Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat...

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi.

Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı!



Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 25 Mayıs 2024 günlü (35) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar belli oldu.


Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş., Başkanı Ali Yıldırım Koç, idarecisi Selahattin Baki, futbolcuları İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Jayden Quinn Oosterwolde, doktoru Ertuğrul Karanlık ve görevlisi Emre Kartal ile ilgili PFDK'nın 23.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1213 - K.2023-2024/1530 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 25.05.2024 Cumartesi günü icra edilen duruşmada Kulüp vekilleri Av. Ali Topuz ve Av. Doğukan Şenol' un hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 620.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 418, 419, 420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının ve mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 336.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

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