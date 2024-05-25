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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan camiayı şoke eden karar!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler İstanbulspor maçına çevrildi. Sarı lacivertliler sahadan galip ayrılıp Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek. Kanarya'da karşılaşma öncesi teknik direktör İsmail Kartal'ın camiayı şoke edecek bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 17:14 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 17:14
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçından sonra radikal bir karar alacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

Tecrübeli teknik adam, bu sezon sarı lacivertliler ile 96 puan toplamış ve kulüp rekoru kırmıştı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

İsmail Kartal, rekorlara rağmen belirli bir kesim tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

Son haftaya Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Kartal'ın, İstanbulspor maçından sonra şampiyonluk gelmediği taktirde görevi bırakacağı iddia edildi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

İsmail hocanın eleştirilere bir tepki olarak böyle bir karar alacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

Tecrübeli teknik adamın ayrıca iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın önünü açmak için de böyle bir karar alacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

Bilindiği gibi Aziz Yıldırım ve Ali Koç, bu süreçte yabancı teknik adamlarla görüşmeler yapıyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

Yıldırım, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

Hatta göreve gelmeleri durumunda dünyaca teknik adama teklif götüreceği konuşuluyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

Mevcut başkan Ali Koç ise Milan'dan ayrılan İtalyan teknik adam Stefano Pioli ve başka hocalarla da görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

57 MAÇ 43 GALİBİYET

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon 57 maçta 43 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

Tecrübeli teknik adam, 2.39 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

Süper Lig'de 37 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

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