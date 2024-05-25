Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan camiayı şoke eden karar!

Son haftaya Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Kartal'ın, İstanbulspor maçından sonra şampiyonluk gelmediği taktirde görevi bırakacağı iddia edildi.

İsmail hocanın eleştirilere bir tepki olarak böyle bir karar alacağı öne sürüldü.

Tecrübeli teknik adamın ayrıca iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın önünü açmak için de böyle bir karar alacağı konuşuluyor.

Bilindiği gibi Aziz Yıldırım ve Ali Koç, bu süreçte yabancı teknik adamlarla görüşmeler yapıyor.