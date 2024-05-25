Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kadar taşındı. Yoğun geçen sezonda 37 haftanın sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe zirve için yarışıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kadar taşındı. Yoğun geçen sezonda 37 haftanın sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe zirve için yarışıyor.
Son olarak iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Fenerbahçe dev derbiyi 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında umudunu korudu.
Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Galatasaray zorlu mücadelede puan çıkarsaydı şampiyonluğunu garantileyecekti.
GERGİNLİK SÜRÜYOR
RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede, karşılaşmanın sonunda yaşananlarla konuşuyor. İki takım arasında yaşanan gerginlikler saha dışına kadar taşındı.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımların ardından son olarak başkanların karşılıklı açıklamalarına kadar ilerledi.
GÖZLER KONYASPOR MAÇINDA
37. hafta bu şekilde sonlanırken Galatasaray, ligi Tümosan Konyaspor deplasmanında bitirecek. Sarı-kırmızılı ekip istediği sonucu almak ve şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Konya deplasmanında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kendi işini kendi görmeyi planlıyor. Ayrıca Fenerbahçe, İstanbulspor'a puan kaybederse Galatasaray her türlü alacağı sonuca bakmadan şampiyon olacak.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
38. hafta karşılaşmaları için çalışmalar sürerken, Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılarda birçok isimle yollar ayrılacak. Serge Aurier, Ndombele ve Carlos Vinicius ile devam edilmeyecek.
Tete, Zaha ve Sergio Oliveira da gönderilecekler listesinde üst sırada. Aslan, kiralık olarak gönderdiği futbolcuları da takımda tutmayacak.
TAKVİYE İSTEDİ
Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcuların yerine takviye istedi. Deneyimli teknik adamın listesi doğrultusunda sarı-kırmızılılar çalışmalara devam ediyor.
Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi.
A Spor'da yer alan haberde; Manchester United forması giyen İngiliz futbolcunun, sarı-kırmızılar tarafından transfer listesine alındığı belirtildi.
Yıldız isim için Manchester United geçtiğimiz sezon başında Chelsea'ye 64 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Ancak Kırmızı Şeytanlar, 25 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamadı. Mason Mount bu sezon 19 maçta 1 gol ve 1 asiste imza atabildi.