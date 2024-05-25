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Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar gelecek sezon da takımı kaliteli isimlerle güçlendirmek isterken, gündeme Manchester United'ın yıldız orta sahası geldi. Aslan, Kırmızı Şeytanlar'da umduğunu bulamayan isim için girişimlere başladı. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 12:27 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 12:27
Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kadar taşındı. Yoğun geçen sezonda 37 haftanın sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe zirve için yarışıyor.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

Son olarak iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Fenerbahçe dev derbiyi 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında umudunu korudu.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Galatasaray zorlu mücadelede puan çıkarsaydı şampiyonluğunu garantileyecekti.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

GERGİNLİK SÜRÜYOR

RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede, karşılaşmanın sonunda yaşananlarla konuşuyor. İki takım arasında yaşanan gerginlikler saha dışına kadar taşındı.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

Sosyal medyadan yapılan paylaşımların ardından son olarak başkanların karşılıklı açıklamalarına kadar ilerledi.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

GÖZLER KONYASPOR MAÇINDA

37. hafta bu şekilde sonlanırken Galatasaray, ligi Tümosan Konyaspor deplasmanında bitirecek. Sarı-kırmızılı ekip istediği sonucu almak ve şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

Konya deplasmanında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kendi işini kendi görmeyi planlıyor. Ayrıca Fenerbahçe, İstanbulspor'a puan kaybederse Galatasaray her türlü alacağı sonuca bakmadan şampiyon olacak.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

38. hafta karşılaşmaları için çalışmalar sürerken, Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

Sarı kırmızılılarda birçok isimle yollar ayrılacak. Serge Aurier, Ndombele ve Carlos Vinicius ile devam edilmeyecek.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

Tete, Zaha ve Sergio Oliveira da gönderilecekler listesinde üst sırada. Aslan, kiralık olarak gönderdiği futbolcuları da takımda tutmayacak.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

TAKVİYE İSTEDİ

Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcuların yerine takviye istedi. Deneyimli teknik adamın listesi doğrultusunda sarı-kırmızılılar çalışmalara devam ediyor.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

A Spor'da yer alan haberde; Manchester United forması giyen İngiliz futbolcunun, sarı-kırmızılar tarafından transfer listesine alındığı belirtildi.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

Yıldız isim için Manchester United geçtiğimiz sezon başında Chelsea'ye 64 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

Ancak Kırmızı Şeytanlar, 25 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamadı. Mason Mount bu sezon 19 maçta 1 gol ve 1 asiste imza atabildi.

Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...

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