Şampiyonluk maçları öncesi sıcak gelişmeler! DAKİKA DAKİKA CANLI TAKİP

Trendyol Süper Lig'de bu akşam düğüm çözülüyor. Sezona muhteşem transferlerle başlayan ve haftalar geçtikçe aralarındaki rekabet daha da çetinleşen Galatasaray ve Fenerbahçe'den biri şampiyon olarak tarihe geçecek. İki takım da oynayacağı karşılaşmalardan galip ayrılarak sonuca göre kupayı kaldırmayı hedefliyor. Bir tarafta Okan Buruk ve öğrencileri diğer yanda ise İsmail Kartal ile futbolcuları adını zirveye yazdırmak için var gücü ile sahada mücadele verecek. İstanbul ve Konya'da neler yaşanıyor? Dakika dakika takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

GALATASARAY KONYA'YA GELDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için uçakla DÜN akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un da aralarında bulunduğu kafile, havaalanında taraftarların olmadığı bölümden çıktı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Burada sarı-kırmızılı taraftar tarafından karşılandı.