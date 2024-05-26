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Şampiyonluk maçları öncesi sıcak gelişmeler! DAKİKA DAKİKA CANLI TAKİP

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesinde bugün kazanan belli olacak. Saat 19.00'da başlayacak iki karşılaşmanın sonuçlarına göre şampiyon ortaya çıkacak. İki şehirdeki müsabakalar öncesinde neler yaşanıyor? Dakika dakika takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:11 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 17:11
Şampiyonluk maçları öncesi sıcak gelişmeler! DAKİKA DAKİKA CANLI TAKİP

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Trendyol Süper Lig'de bu akşam düğüm çözülüyor. Sezona muhteşem transferlerle başlayan ve haftalar geçtikçe aralarındaki rekabet daha da çetinleşen Galatasaray ve Fenerbahçe'den biri şampiyon olarak tarihe geçecek. İki takım da oynayacağı karşılaşmalardan galip ayrılarak sonuca göre kupayı kaldırmayı hedefliyor. Bir tarafta Okan Buruk ve öğrencileri diğer yanda ise İsmail Kartal ile futbolcuları adını zirveye yazdırmak için var gücü ile sahada mücadele verecek. İstanbul ve Konya'da neler yaşanıyor? Dakika dakika takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

GALATASARAY KONYA'YA GELDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için uçakla DÜN akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un da aralarında bulunduğu kafile, havaalanında taraftarların olmadığı bölümden çıktı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Burada sarı-kırmızılı taraftar tarafından karşılandı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK MAÇINA HAZIR

Fenerbahçe İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

GALATASARAY KAÇ PUANDA?

Bu sezon rakiplerine karşı büyük bir dominasyon kuran Galatasaray, 37 karşılaşmada 32 kez sahadan galip ayrıldı. 3 defa berabere kalan sarı kırmızılılar, 2 kere de yenildi. 89 kez rakip fileleri sarsıp 25 golü kalesinde gördü. Toplamda 99 puan topladı.

FENERBAHÇE KAÇ PUANDA?

Sarı lacivertliler ise bu sezon sadece 1 kez yenilmesine rağmen rakibinden 3 puan geride kaldı. 6 defa sahadan beraberlikle ayrılan Kanarya, 30 defa galibiyet sevinci yaşadı. Toplamda ise 96 puan elde etti.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor ancak şampiyonluğu kaptırması da söz konusu. Konyaspor deplasmanından 1 puan aldığı takdirde adını zirveye yazdıracak olan Aslan, yenilmesi halinde ise Fenerbahçe'nin alacağı skora göre kadeirni belirleyecek. Sarı lacivertliler kazanırsa şampiyon Kanarya olacak.

FENERBAHÇE NASIL OLUR?

Rakibinin 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe ise şampiyon olmak için öncelikle sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda. Ancak bu da yetmiyor. Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanından puan almadan dönmesi gerekiyor. Binlerce taraftarın destek vereceği İsmail Kartal ve öğrencileri bu sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY'A KÖTÜ HABER

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, maça saatler kala Victor Nelsson'dan sarı kırmızılılılara kötü haber geldi.

Nelsson'un hafif bir sakatlığının bulunduğu ve karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Victor Nelsson'un oynanaması durumunda, savunmanın göbeğinde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davynson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.

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