

DURSUN ÖZBEK: "GALATASARAY HER ZAMAN EN İYİ YÖNETİMİ SEÇMİŞTİR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kısa bir konuşma yaptı. Özbek konuşmasında, "Galatasaray için hayırlı olmasını ve Galatasaray'a yakışan bir seçim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Oy kullanma işleminin ardından Özbek yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun inşallah. Galatasaray her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Bu sefer de seçecektir. Şimdiden seçilecek yönetimi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun Galatasaray'a" dedi.

SÜHEYL BATUM: "CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Galatasaray'da bir diğer başkan adayı Süheyl Batum da kısa bir açıklamada bulundu. Batum yaptığı açıklamada, "Galatasaray için de, yarın için de, camiamız için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

CANLI SONUÇLAR

TOPLAM OY | DURSUN ÖZBEK: 952 - SÜHEYL BATUM: 323

SANDIK SONUÇLARI

1. SANDIK

Dursun Özbek: 157

Süheyl Batum: 36

2. SANDIK

Dursun Özbek: 173

Süheyl Batum: 32

3. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 70

4. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 61

5. SANDIK

Dursun Özbek: 147

Süheyl Batum: 61

6. SANDIK

Dursun Özbek: 151

Süheyl Batum: 63