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Son dakilka Galatasaray transfer haberi! Okan Buruk yeni forvetini buldu... Süper Lig'i sallayacak yıldız tam 32 gol attı

Ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu da güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılılar hücum hattına yapacağı hamlelerle adından söz ettirmek istiyor. Onlar arasından birinin de Süper Lig'e damga vurması beklenirken sezon başındaki operasyonun izinden gidilecek. Teknik Direktör Okan Buruk da yeni yıldızını buldu ve yönetime olumlu rapor verdi.Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 15:39 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 15:40
Son dakilka Galatasaray transfer haberi! Okan Buruk yeni forvetini buldu... Süper Lig’i sallayacak yıldız tam 32 gol attı

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Trendyol Süper Lig'İn son haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, zorlu mücadeleden en az 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetimindeki hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan sahaya odaklanmak isteyen takımın haricinde yönetim de transfer konusundaki yoğunluğuun daha da artırıp süreçleri resmiyete taşımak istiyor. Diğer yandan farklı isimler de gündeme geliyor. Onlar arasından biri bu sezona damga vurmayı başardı. Sezon sonunda kontratı sona erecek. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Pazar akşamı şampiyonluğunu ilan etmeyi arzulayan Galatasaray'da her şey galibiyet üzerine hazırlandı. Tüm planlarda öncelikli olarak kazanmak eğer 3 puan gelmiyorsa berabere kalma düşüncesi hakim. Diğer sonuç ise hiç düşünülmüyor. Fenerbahçe'nin olası galibiyetiyle şampiyonluğun el değiştirecek olması kimsenin aklından geçmiyor.

Galatasaray'da sezon sonu yaklaştıkça transfer için temaslar artırıldı. Telefon trafiği sıklaştırılarak istenen oyuncuların gelmesi konusunda baskılar daha da yoğunlaştırıldı. Ayrıca listeye her geçen gün yen isimler eklenmeye devam ediyor.

Sezon tamamlandıktan sonra kapsamlı bir revizyon da Galatasaray'ı bekliyor. Çok sayıda isimle yollar ayrılacak. Ayrıca katılan futbolcukar da olacak. Özellikle kiralık gellen ancak performanslarıyla hayal kırıklığı yaratanlar gönderilecek.



İlk olarak kanatlar ve stoperler var. Elde edilecek bonservis bedeli ve maaşlardan yapılacak tasarrufla birlikte çok daha önemli yıldızlara yönelme sağlanacak. Başkanlık seçimi sonrasında ciddi ve resmi adımların atılması bekleniyor.

Takımın en çok merak edilen mevkilerinden biri de fıorvet. Mauro Icardi'nin yedeği olarak kiralanan Carlos Vİnicius'un isteneni verememesi üzerine yeni bir forvet arayışı başladı.



Yönetim daha önce de benimsediği politika ile bu süreci tamamlamak istiyor.

Bunun için de girişimler başlıyor. Eğer anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.

Mauro Icardi'nin yedeği olacak bu forvet, istatistikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Arjantinli yıldız ile rotasyona girmeye hazırlanan yıldız oyuncuun performansı merakla bekleniyı.

Bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan yıldız oyuncu adından söz ettirmeyi başardı. Attığı gollerle Avrupa'nın zirvesine oturdu.

Bu sezon 49 karşılaşmada 32 gol atıp 3 de asist yaptı. 3294 dakika sahada kaldı.

Cimbom daha önce Hatayspor forması giyen Ayoub Al-Kaabi'yi listesine aldı. Ancak bu süreç hiç de kolay değil.

Faslı yıldız şu anda formasını giydiği Olympiakos ile yollarını ayıracak. Anlaşamazsa sezonz onunda ayrılacak. 2 takım kendisini istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde takımını finale çıkaran Faslı yıldız, Ipswich Town ve Ak Shabab'ın listesinde yer alıyır.

Özellikle Al Shabab'ın teklifi bir adım daha önde gösteriliyor.

Galatasaray'da ise Bakambu sonrası yine ligi tanıyan ve dinamiklere hakim bir oyuncu alınmak isteniyor.

Arap futbolcunun sezon bittikten sonra kararını vereceği ve Cimbom kadar Suudi Arabistan'a da sıcak baktığı öğrenildi.

El Kaabi kariyeri boyunca Hatayspor dışında Wydad AC, RS Berkane, HB CFFC ve Al Sadd formaları giydi. Şu anda da Atina temsilcisi Olympiakos ile haziran ayına kadar kontratı var.

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