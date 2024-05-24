Son dakilka Galatasaray transfer haberi! Okan Buruk yeni forvetini buldu... Süper Lig’i sallayacak yıldız tam 32 gol attı

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Trendyol Süper Lig'İn son haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, zorlu mücadeleden en az 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetimindeki hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan sahaya odaklanmak isteyen takımın haricinde yönetim de transfer konusundaki yoğunluğuun daha da artırıp süreçleri resmiyete taşımak istiyor. Diğer yandan farklı isimler de gündeme geliyor. Onlar arasından biri bu sezona damga vurmayı başardı. Sezon sonunda kontratı sona erecek. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Pazar akşamı şampiyonluğunu ilan etmeyi arzulayan Galatasaray'da her şey galibiyet üzerine hazırlandı. Tüm planlarda öncelikli olarak kazanmak eğer 3 puan gelmiyorsa berabere kalma düşüncesi hakim. Diğer sonuç ise hiç düşünülmüyor. Fenerbahçe'nin olası galibiyetiyle şampiyonluğun el değiştirecek olması kimsenin aklından geçmiyor.