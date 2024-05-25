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Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal'ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, tarihi bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler sahasında İstanbulspor'u konuk ederken gözler bir yandan da Konya'da Galatasaray maçında olacak. Kanarya, şampiyonluk ihtimalinin olduğu haftaya ise 10 eksikle giriyor. Teknik direktör İsmail Kartal sahaya süreceği 11'i belirlerken, kanatta sürpriz bir isme görev verecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 14:12 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 14:12
Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

Sarı lacivertliler, küme düşmesi garantilenmiş olan rakibiyle 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

Kanarya ligin son maçı öncesi 96 puanla lider Galatasaray'ın ardında 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

İsmail Kartal'ın öğrencileri 37 hafta sonunda 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

Geçen hafta lider Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımıştı.

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ise iki ihtimalin bir araya gelmesi gerekiyor.

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

Sarı lacivertlilerin ilk olarak İstanbulspor'u yenmesi gerekiyor. Kanarya alacağı galibiyetin ardından Galatasaray'ın, Konyaspor'a mağlup olmasını bekleyecek.

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

Galatasaray'ın, Konya'da alacağı puan veya puanlar ise sarı kırmızılıları şampiyon yapacak.

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

Öte yandan Fenerbahçe'nin oynayacağı İstanbulspor maçı öncesi ilk 11'i de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

Sarı lacivertlilerde kritik maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'de cezalı olan Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat, Michy Batshuayi, Alexander Djiku sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Krunic ve Serdar Aziz İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

Teknik Direktör İsmail Kartal ise ilk 11 tericihini büyük ölçüde belirledi.

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

İşte Fenerbahçe'nin, İstanbulspor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

LIVAKOVIC

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

ÇAĞLAR

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

BECAO

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

FERDİ

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

KRUNIC

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

FRED

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

SZYMANSKI

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

TADIC

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

JOSHUA KING

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

DZEKO

Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

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