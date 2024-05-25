Fenerbahçe 10 eksikle sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11 tercihi: Kanatta büyük sürpriz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertliler, küme düşmesi garantilenmiş olan rakibiyle 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Kanarya ligin son maçı öncesi 96 puanla lider Galatasaray'ın ardında 2. sırada yer alıyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri 37 hafta sonunda 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.
Geçen hafta lider Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımıştı.
Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ise iki ihtimalin bir araya gelmesi gerekiyor.
Sarı lacivertlilerin ilk olarak İstanbulspor'u yenmesi gerekiyor. Kanarya alacağı galibiyetin ardından Galatasaray'ın, Konyaspor'a mağlup olmasını bekleyecek.
Galatasaray'ın, Konya'da alacağı puan veya puanlar ise sarı kırmızılıları şampiyon yapacak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin oynayacağı İstanbulspor maçı öncesi ilk 11'i de yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Sarı lacivertlilerde kritik maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'de cezalı olan Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat, Michy Batshuayi, Alexander Djiku sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Krunic ve Serdar Aziz İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.
Teknik Direktör İsmail Kartal ise ilk 11 tericihini büyük ölçüde belirledi.
İşte Fenerbahçe'nin, İstanbulspor maçı muhtemel 11'i...
LIVAKOVIC
MERT MÜLDÜR
ÇAĞLAR
BECAO
FERDİ
KRUNIC