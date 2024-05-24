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1. Lig play-off finali belli oldu: Sakaryaspor Bodrumspor

Trendyol 1. Lig'de play-off finali belli oldu. İlk maçta 1-1 berabere kalan Bodrumspor ile Çorum FK arasında oynanan ikinci karşılaşmayı yeşil beyazlılar penaltılarla kazanarak finale yükseldi. Ege ekibinin Sakaryaspor ile karşılaşacağı maç 30 Mayıs'ta oynanacak.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 19:11 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 19:22
1. Lig play-off finali belli oldu: Sakaryaspor Bodrumspor

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Bu sezon performansıyla adından söz ettiren Bodrumspor, play-off yarı finalinde Çorum FK engelini de aştı. İlk maçta rakibiyle sahasında 1-1 berabere kalan yeşil beyazlılar evindeki karşılaşmayı ise penaltılarla kazanarak finale yükselip Sakaryaspor'un rakibi oldu.

Sakaryaspor'un finaldeki rakibi Bodrumspor!

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak final, saat 20.00'de başlayacak.

Bodrumspor: Diogo, Celustka, Üzeyir, Mohammed, Ali, Semet, Ahmet, Burak, Kenan, Gökdeniz, Cenk

Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Landre, Toure, Erkan, Ferhat, Atakan, Nalepa, Verheijdt, Eren, Geraldı

Sarı kartlar: Mohammed, Brazao (Bodrumspor), Verheijdt, Geraldo, Ferhat, Eren (Çorum FK)

Kırmızı kart: Eren

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