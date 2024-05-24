1. Lig play-off finali belli oldu: Sakaryaspor Bodrumspor

Bu sezon performansıyla adından söz ettiren Bodrumspor, play-off yarı finalinde Çorum FK engelini de aştı. İlk maçta rakibiyle sahasında 1-1 berabere kalan yeşil beyazlılar evindeki karşılaşmayı ise penaltılarla kazanarak finale yükselip Sakaryaspor'un rakibi oldu.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak final, saat 20.00'de başlayacak.

Bodrumspor: Diogo, Celustka, Üzeyir, Mohammed, Ali, Semet, Ahmet, Burak, Kenan, Gökdeniz, Cenk

Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Landre, Toure, Erkan, Ferhat, Atakan, Nalepa, Verheijdt, Eren, Geraldı

Sarı kartlar: Mohammed, Brazao (Bodrumspor), Verheijdt, Geraldo, Ferhat, Eren (Çorum FK)

Kırmızı kart: Eren