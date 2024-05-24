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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı S Sport CANLI! S Sport Plus canlı yayın ekranı ile Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı canlı yayın linki

THY EuroLeague'de nefesleri kesen mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezonun final four maçlarından biri olan Fenerbahçe Beko - Panathinaikos karşılaşması, heyecan dolu dakikalarıyla sporseverleri bekliyor. İki dev takımın mücadelesi, Berlin'de gerçekleşecek ve taraftarlar, maçın detayları hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 17:25 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 17:25
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı S Sport CANLI! S Sport Plus canlı yayın ekranı ile Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı canlı yayın linki

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Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos arasındaki heyecan dolu mücadele yaklaşıyor ve sporseverlerin merakla beklediği detaylar da netlik kazanıyor. THY EuroLeague'in final four ayağı kapsamında gerçekleşecek olan bu karşılaşma, basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 19:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

S SPORT CANLI İZLE

Maçı https://ssport.tv/ adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE HEDEF 2. ŞAMPİYONLUK

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Beko, organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için parkeye çıkacak. Almanya'nın başkenti Berlin'de bu akşam başlayacak organizasyonda Türkiye'den Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ve Yunanistan'dan da Panathinaikos ile Olympiakos takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.


FENERBAHÇE 6. KEZ FİNAL FOUR'DA

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 18. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından sonra altıncı kez Dörtlü Final'de yer alacak. 2017 yılında kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu başarıyı tekrar etmeye çalışacak.


FENERBAHÇE NORMAL SEZONU 6. SIRADA TAMAMLADI

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada tamamladı. Sarı-lacivertli ekip 14 kez rakiplerine kaybetti. İlk 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarını ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaştıktan sonra çıkışa geçerek play-off oynama hakkı kazandı.


FENERBAHÇE TARİHE GEÇTİ

Play-off turunda normal sezonu 3. sırada tamamlayan Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşen Fenerbahçe Beko, ilk 2 maçı deplasmanda oynadı. Fransa'daki ilk maçı 95-91 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 93-88 mağlup ayrıldı.

İstanbul'da oynanan üçüncü maçı taraftarının önünde 89-78 kazanarak seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Beko, dördüncü maçı iç sahada 65-62 kaybetti. Fransa'da oynanan serinin beşinci maçında uzatmalarda rakibini 80-79 yenmeyi başaran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, play-off'ta beşinci maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.


NİGEL HAYES DAVİS EN İYİ 5'TE YER ALDI

Fenerbahçe Beko'da bu sezon ALBA Berlin karşısında attığı 50 sayıyla rekor kıran Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine seçildi. Bu sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı maçlarda 492 sayı atan ABD'li basketbolcu; Real Madrid'den Favundo Campazzo, normal sezonun da en değerli oyuncusu (MVP) seçilen AS Monaco'dan Mike James, Panathinaikos'tan Mathias Lessort ve Kendrick Nunn'la birlikte ilk 5'teki yerini aldı.

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