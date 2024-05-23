SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica neden Trabzonspor maçı ilk 11'inde yok? Serdar Topraktepe açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Topraktepe, Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica ile ilgili detayları paylaştı. Peki, iki yıldız neden final maçının ilk 11'inde yok? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 19:52 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 19:52
Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica neden Trabzonspor maçı ilk 11’inde yok? Serdar Topraktepe açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Topraktepe, Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica ile ilgili detayları paylaştı. Peki, iki yıldız neden final maçının ilk 11'inde yok? İşte detaylar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Topraktepe yedek olarak başlattığı Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica hakkında "Semih'in ufak bir ağrısı vardı. Rashica'da aynı şekilde yedek başlayıp oyuna sonradan dahil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
Ziraat Türkiye Kupası Finali: Beşiktaş Trabzonspor maçı ilk 11’leri belli oldu
Casper
Birleşmiş Milletler 11 Temmuz’u Srebrenitsa Soykırımı’nı Anma Günü ilan etti
TCMB yılın 5. faiz kararını açıkladı: Yüzde 50’de sabit bırakıldı | Merkez Bankası rezervlerinde rekor artış
PKK’lı Bese Hozat’ın ’Mehmetçik’ korkusu! Saldırılar durmuyor diyerek çaresizlik itirafında bulundu: Bizi kapsamlı şekilde vuracaklar
Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde yakalandı! Korkunç bombalı plan ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye son görev | Naaşı Meşhed’e getirildi! A Haber İran’dan bildiriyor! Meydanda 3 milyon kişi var
Türk siyaseti ’yumuşadı’ sonu yaklaşan PKK gerildi! Helin Ümit ve Duran Kalkan’dan sonra Bese Hozat sahnede: Durum vahim
Tarih 2018 yer İsrail’in kuzey sınırı! Helikopter kazasında can veren Reisi’nin sır görüntüleri... 6 yıl sonra ortaya çıktı
Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti
Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi
Makam aracı ile insan kaçakçılığı iddiası sonrası harekete geçildi: MSB duyurdu: 1 tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden
Son dakika: Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! Murat Aci’nin anne ve babasından yeni açıklama
SON DAKİKA