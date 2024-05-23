Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica neden Trabzonspor maçı ilk 11’inde yok? Serdar Topraktepe açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Topraktepe, Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica ile ilgili detayları paylaştı. Peki, iki yıldız neden final maçının ilk 11'inde yok? İşte detaylar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Topraktepe yedek olarak başlattığı Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica hakkında "Semih'in ufak bir ağrısı vardı. Rashica'da aynı şekilde yedek başlayıp oyuna sonradan dahil etmek istiyoruz" diye konuştu.