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Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru

Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından tartışmalar da demeçler de şikayetler de devam ediyor. Son olarak sarı krırmızılılar TFF'ye ek başvuruda bulundu.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 18:09 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 18:56
Galatasaray’dan Fenerbahçe için TFF’ye başvuru

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ali Koç, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşma sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası aldı.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki'ye de 32 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası verildi.

Kurul, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 5, İrfan Can Eğribayat'a 3 ve Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi. PFDK, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a da 1 yıl 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

PFDK ayrıca Galatasaray'a 520 bin TL pazar cezası verdi.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında koridorlarında sarf ettiği hakaretlerden dolayı TFF'ya başvurduğunu açıklarken, Galatasaray'dan da karşı hamle geldi.

A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe soyunma odasındaki küfürlü tezahüratlar için PFDK'ya ek başvuru yaptı.

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