SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

62'inci Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmek için play-offta ön eleme maçları oynayacak. Siyah beyazlıların muhtemel rakipleri belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 23:08 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 23:08
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş haberleri | Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Kötü giden sezonu Avrupa biletiyle taçlandıran siyah beyazlılar eğer bu turda başarılı olursa direkt olarak gruplara kalacak.

UEFA sıralamasında 8 ila 12'nci sıralarda yer alan ülkelerden 5 kupa şampiyonu ayrıca, 3'üncü ön eleme turundan gelen 13 takım ve Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda elenen 6 şampiyon takım bir araya gelecek.

PLAY-OFF MAÇLARI AĞUSTOS'TA

Play-off kuraları 5 Ağustos'a çekilecek. Maçlar 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan diğer takımlar şu şekilde;

Union (Belçika)
Hearts (İskoçya)
LASK (Avusturya)
FK Topala (Macaristan)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Kartal kupaya pençe attı
Siyonist projenin çöküşü | İsrailli tarihçi Ilan Pappe ABD canlı yayınında Gazze gerçeklerini yüzlerine vurdu! Havalimanında 2 saatlik FBI sorgusu
Casper
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! İzlenme rekorları kıran yeni nesil yarışma ’Alan’ Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yakında ATV’de
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
Alman fondaşı DW sokak köpekleri üzerinden algıya soyundu!
İstanbul Üsküdar’da pastaneye silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı! İstanbul Valiliği’nden açıklama: Tahkikat devam etmektedir
4 bakanlıktan kapsamlı çalışma! Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa tasarısı yolda: Tarih belli oldu | İngiltere modeli mi gelecek?
Birleşmiş Milletler 11 Temmuz’u Srebrenitsa Soykırımı’nı Anma Günü ilan etti
TCMB yılın 5. faiz kararını açıkladı: Yüzde 50’de sabit bırakıldı | Merkez Bankası rezervlerinde rekor artış
PKK’lı Bese Hozat’ın ’Mehmetçik’ korkusu! Saldırılar durmuyor diyerek çaresizlik itirafında bulundu: Bizi kapsamlı şekilde vuracaklar
Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde yakalandı! Korkunç bombalı plan ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye son görev | Naaşı Meşhed’e getirildi! Son yolculuğuna uğurlandı | A Haber İran’daydı: Meydanda 3 milyon kişi var
Türk siyaseti ’yumuşadı’ sonu yaklaşan PKK gerildi! Helin Ümit ve Duran Kalkan’dan sonra Bese Hozat sahnede: Durum vahim
Tarih 2018 yer İsrail’in kuzey sınırı! Helikopter kazasında can veren Reisi’nin sır görüntüleri... 6 yıl sonra ortaya çıktı
SON DAKİKA