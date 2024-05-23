Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş haberleri | Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Kötü giden sezonu Avrupa biletiyle taçlandıran siyah beyazlılar eğer bu turda başarılı olursa direkt olarak gruplara kalacak.

UEFA sıralamasında 8 ila 12'nci sıralarda yer alan ülkelerden 5 kupa şampiyonu ayrıca, 3'üncü ön eleme turundan gelen 13 takım ve Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda elenen 6 şampiyon takım bir araya gelecek.

PLAY-OFF MAÇLARI AĞUSTOS'TA

Play-off kuraları 5 Ağustos'a çekilecek. Maçlar 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan diğer takımlar şu şekilde;

Union (Belçika)

Hearts (İskoçya)

LASK (Avusturya)

FK Topala (Macaristan)