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Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı? Başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri...

Galatasaray Spor Kulübü'nde üyeler, olağan seçimli genel kurul için bugün sandık başına gitti. Saatlerce süren oy kullanma işlemi tamamlandı. Mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un yarıştığı bu önemli seçimde sonuçlar büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı? İşte başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 16:32 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 16:37
Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı? Başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri...

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Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul için sandık başına gitti. Kulüp tarihinde önemli bir yer tutan bu seçimde, mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum başkanlık için yarışıyor. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!

OYLAR SAYILIYOR

Toplamda 4 bin 415 üyenin katılımıyla gerçekleşen oy kullanma işlemi, büyük bir ilgi ve katılım oranı ile sona erdi. Oy verme sürecinin ardından, sayım işlemleri büyük bir titizlikle devam ediyor. Kulüp üyeleri ve taraftarlar, seçim sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray olağan genel kurulunda iki aday yarışacak. Mevcut Başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum kıyasıya bir yarışa girecek.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARININ YÖNETİM KURULU LİSTELERİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

DURSUN ÖZBEK YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

SÜHEYL BATUM YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

GALATASARAY BAŞKANLARI

Dursun Özbek (2015-2018) (2022-)

Burak Elmas (2021-2022)

Mustafa Cengiz (2018-2021)

Duygun Yarsuvat (2014-2015)

Ünal Aysal (2011-2014)

Adnan Polat (2008-2011)

Özhan Canaydın (2002-2008)

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