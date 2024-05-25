Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı? Başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri...

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Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul için sandık başına gitti. Kulüp tarihinde önemli bir yer tutan bu seçimde, mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum başkanlık için yarışıyor. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!

OYLAR SAYILIYOR Toplamda 4 bin 415 üyenin katılımıyla gerçekleşen oy kullanma işlemi, büyük bir ilgi ve katılım oranı ile sona erdi. Oy verme sürecinin ardından, sayım işlemleri büyük bir titizlikle devam ediyor. Kulüp üyeleri ve taraftarlar, seçim sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor.