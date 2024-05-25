Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı? Başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri...

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARININ YÖNETİM KURULU LİSTELERİ
Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
DURSUN ÖZBEK YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
SÜHEYL BATUM YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.
GALATASARAY BAŞKANLARI
Dursun Özbek (2015-2018) (2022-)
Burak Elmas (2021-2022)
Mustafa Cengiz (2018-2021)
Duygun Yarsuvat (2014-2015)
Ünal Aysal (2011-2014)
Adnan Polat (2008-2011)
Özhan Canaydın (2002-2008)