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Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezonda yine sil baştan bir kadro oluşturacak. Bu sefer kadro iskeletini korumak isteyen sarı lacivertliler, özellikle verim alamadığı yabancı futbolcuları ve kiralık olarak gönderilen isimlerle yollarını ayıracak. İşte yapılan planlama ve takımdan gönderilmesi beklenen isimler...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 12:30 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 13:41
Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 37. haftada alınan Galatasaray galibiyetiyle morallenmiş durumda.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Sarı lacivertliler, maçtan bir puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan ezeli rakiplerinin planlarını iptal ettirdi.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Dev derbide 22. dakikada 10 kişi kalan Kanarya, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Sarı lacivertliler son hafta maçında İstanbulspor'u yenip, Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Aksi bir durumda sarı kırmızılılar 24. şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkacak.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

GÖZLER AYRILIKLARDA

Fenerbahçe bir yandan İstanbulspor maçına hazırlanırken, diğer yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Hali hazırda kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Kanarya, kiralıktan dönecek oyuncularıyla birlikte ne az 10 yabancısıyla yolları ayıracak.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Sözleşmesi sona eren Leonardo Bonucci emekli olmaya hazırlanıyor. EURO 2024'ün ardından futbolcu bırakmayı planlayan İtalyan yıldız, gelecek sezon takımda olmayacak.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Yine uzun süreli sakatlıklarından dolayı bir türlü Fenerbahçe'de sürekli olarak forma şansı bulamayan Luan Peres de sezon sonunda yolcu.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak isteyen yönetim, Atletico Madrid'in yüksek bonservis bedeli beklentisi nedeniyle milli yıldızla da vedalaşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile de yeni kontrat imzalanmayacak.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Fenerbahçe'de sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc ile de yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Yabancı sınırı nedeniyle ligin ikinci yarısı kadroya dahil edilemeyen Ryan Kent de çubuklu formaya veda edecek.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Bu sezon sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Joshua King, gözden çıkarılan isimlerden biri.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Fatih Karagümrük'ten kiralanan Serdar Dursun da gelecek sezon kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Kiralık olarak gönderilen Joao Pedro ve Tiago Çukur gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'nin de bonservisleriyle kiralandıkları takımlara gönderilmeleri gündemde.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Performansıyla eleştirilen ve Panathianikos'a kiralanan Samet Akaydin'in de gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Kanarya'da Burak Kapacak ve Emre Demir'in ise yeniden kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Umut Nayir, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Emir Ortakaya için ise yeni gelecek teknik adamın kararı beklenecek.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi Ferdi Kadıoğlu'nun vedası bekleniyor. Yıldız isim için başta Serie A ve Premier Lig ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Yine gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde için de 20 milyon euronun üzerindeki teklifler dikkate alınacak.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

AVRUPA ŞAMPİYONASI BEKLENECEK

Fenerbahçe'de bu sezon etkili performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek için de EURO 2024 beklenecek. Kanarya milli futbolcusuyla devam etmek istese de gelecek tekliflere göre karar verilecek.

Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

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