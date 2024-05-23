Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 37. haftada alınan Galatasaray galibiyetiyle morallenmiş durumda.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 37. haftada alınan Galatasaray galibiyetiyle morallenmiş durumda.
Sarı lacivertliler, maçtan bir puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan ezeli rakiplerinin planlarını iptal ettirdi.
Dev derbide 22. dakikada 10 kişi kalan Kanarya, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.
Sarı lacivertliler son hafta maçında İstanbulspor'u yenip, Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek.
Aksi bir durumda sarı kırmızılılar 24. şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkacak.
GÖZLER AYRILIKLARDA
Fenerbahçe bir yandan İstanbulspor maçına hazırlanırken, diğer yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.
9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.
Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.
Hali hazırda kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Kanarya, kiralıktan dönecek oyuncularıyla birlikte ne az 10 yabancısıyla yolları ayıracak.
Sözleşmesi sona eren Leonardo Bonucci emekli olmaya hazırlanıyor. EURO 2024'ün ardından futbolcu bırakmayı planlayan İtalyan yıldız, gelecek sezon takımda olmayacak.
Yine uzun süreli sakatlıklarından dolayı bir türlü Fenerbahçe'de sürekli olarak forma şansı bulamayan Luan Peres de sezon sonunda yolcu.
Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak isteyen yönetim, Atletico Madrid'in yüksek bonservis bedeli beklentisi nedeniyle milli yıldızla da vedalaşmaya hazırlanıyor.
Sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile de yeni kontrat imzalanmayacak.
Fenerbahçe'de sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc ile de yolların ayrılması planlanıyor.
Yabancı sınırı nedeniyle ligin ikinci yarısı kadroya dahil edilemeyen Ryan Kent de çubuklu formaya veda edecek.
Bu sezon sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Joshua King, gözden çıkarılan isimlerden biri.
Fatih Karagümrük'ten kiralanan Serdar Dursun da gelecek sezon kadroda yer almayacak.
Kiralık olarak gönderilen Joao Pedro ve Tiago Çukur gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.
Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'nin de bonservisleriyle kiralandıkları takımlara gönderilmeleri gündemde.
Performansıyla eleştirilen ve Panathianikos'a kiralanan Samet Akaydin'in de gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.
Kanarya'da Burak Kapacak ve Emre Demir'in ise yeniden kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.
Umut Nayir, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Emir Ortakaya için ise yeni gelecek teknik adamın kararı beklenecek.
YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi Ferdi Kadıoğlu'nun vedası bekleniyor. Yıldız isim için başta Serie A ve Premier Lig ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor.
Yine gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde için de 20 milyon euronun üzerindeki teklifler dikkate alınacak.
AVRUPA ŞAMPİYONASI BEKLENECEK
Fenerbahçe'de bu sezon etkili performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek için de EURO 2024 beklenecek. Kanarya milli futbolcusuyla devam etmek istese de gelecek tekliflere göre karar verilecek.