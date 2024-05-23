Galatasaray, Arsenal’in Ganalı yıldızı Thomas Partey için ezeli rakibi ile yarışa başladı

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Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray bu kez de transferde ezeli rakibiyle karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve Sarı- Lacivertliler'in sportif direktörü Mario Branco'nun teklifte bulunduğu Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey'ye talip oldu.

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde 30 yaşındaki ön libero için İngiliz ekibiyle temasa geçip resmi teklifte bulunması bekleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde de iki takımın gündemine gelen Partey'in transferi gerçekleşmemiş takımda kalmıştı. Galatasaray yıldız futbolcuyu bu kez kadrosuna katarak ezeli rakibine transfer çalımı atmayı hedefliyor.