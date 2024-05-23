PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray, Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey için ezeli rakibi ile yarışa başladı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunu gündemine aldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Thomas Partey'ye teklif yaptığını TAKVİM 22 Mayıs tarihli sayısında duyurmuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:02
Galatasaray, Arsenal’in Ganalı yıldızı Thomas Partey için ezeli rakibi ile yarışa başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray bu kez de transferde ezeli rakibiyle karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve Sarı- Lacivertliler'in sportif direktörü Mario Branco'nun teklifte bulunduğu Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey'ye talip oldu.

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde 30 yaşındaki ön libero için İngiliz ekibiyle temasa geçip resmi teklifte bulunması bekleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde de iki takımın gündemine gelen Partey'in transferi gerçekleşmemiş takımda kalmıştı. Galatasaray yıldız futbolcuyu bu kez kadrosuna katarak ezeli rakibine transfer çalımı atmayı hedefliyor.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon 16 maçta forma giyen Partey takımına skor katkısı sağlayamazken söz konusu müsabakalarda 5 sarı kart gördü. Partey'in Arsenal ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor.



Fenerbahçe'nin Thomas Partey'ye teklif yaptığını TAKVİM 22 Mayıs tarihli sayısında duyurmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde bulundu! İşte nokta operasyonun detayları...
Emekli ikramiyesinde son viraj... Başvuru tarihine dikkat kaldı 10 gün! 26 binden 31 bin TL’ye varan ödeme
Casper
Başkan Erdoğan 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medya platformu X, Türkiye’ye temsilci atadı | Sıra Google’da
İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Ses kayıtlarında devlet büyükleri zikredildi: Serdar Sertçelik’in kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma: S... gidin
Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti MKYK toplandı | Ömer Çelik tarihi açıkladı: Sokak köpekleri için düzenleme Meclis’e geliyor
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık açıklaması: Çekilirim | Beşiktaş’ın Jose Mourinho çıkışına tepki
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı! Liderler taziye için Tahran’da toplandı: Türkiye’den üst düzey katılım
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız
Hamaney’in gölgelerde büyüyen oğlu! ABD Reisi’nin ölümünden sorumlu tutmuştu: İşte, İran’ın en etkili ismi
İran’ı ’viran’ eden kazada Reisi’nin son anları! ’İrtifayı artırın’ talimatı ölüm getirdi: Dezenformasyonu tescilleyen ’özel kalem’
Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak
Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi
SON DAKİKA