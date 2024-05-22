Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma: S... gidin

THY EuroLeague'de Final Four müsabakaları için takımlar Berlin'e gelmeye başladı.
Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos takımları otele giriş yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını karşılamak için geldiği otelde Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın da giriş yaptığı anda oradaydı.
Ergin Ataman aleyhine küfürlü tezahüratlar sonrası Panathinaikos Başantrenörü de taraftarlara küfürlü karşılık verdi.
Zorlu maç için Berlin'deki oteline ulaşan Yunan ekibi otele giriş yaptığı sırada, çevrede bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yaptı.