Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma: S... gidin





Ataman, otele giriş yaparken "Has.... lan", "S.... lan" diye bağıran Ataman, Fenerbahçe taraftarına küfürle karşılık verdikten sonra "Güvenlik nerede?" diye sorduğu görüldü.





Bunun üzerine taraflar üzerine kısa süreli bir gerilim yaşansa da olaylar büyümeden Ergin Ataman ve Panathinaikos takımı otele girdi.





FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ERGİN ATAMAN



5 senenin ardından Final Four'a kalan Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile finale çıkmak için mücadele edecek. Karşılaşma 24 Mayıs'ta Almanya'nın Berlin şehrinde oynanacak.



6. FİNAL FOUR

Play-off serisinde rakibine 3-2 üstünlük kuran Fenerbahçe altıncı kez adını Final-Four'a yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin 1 EuroLeague şampiyonluğu bulunuyor.





TARİHTE BİR İLK

EuroLeague tarihinde bugüne kadar hiçbir deplasman takımı beşinci maçtan galip ayrılamamıştı. Bu galibiyetiyle Fenerbahçe tarihte bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN