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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma: S... gidin

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Fenerbahçe Beko ile Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u eşleşti. Karşılaşma öncesinde ise Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma çıktı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 23:46 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 23:46
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma: S... gidin

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THY EuroLeague'de Final Four müsabakaları için takımlar Berlin'e gelmeye başladı.

Ergin Ataman ve F.Bahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma!

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos takımları otele giriş yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını karşılamak için geldiği otelde Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın da giriş yaptığı anda oradaydı.



Ergin Ataman aleyhine küfürlü tezahüratlar sonrası Panathinaikos Başantrenörü de taraftarlara küfürlü karşılık verdi.



Zorlu maç için Berlin'deki oteline ulaşan Yunan ekibi otele giriş yaptığı sırada, çevrede bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yaptı.



Ataman, otele giriş yaparken "Has.... lan", "S.... lan" diye bağıran Ataman, Fenerbahçe taraftarına küfürle karşılık verdikten sonra "Güvenlik nerede?" diye sorduğu görüldü.



Bunun üzerine taraflar üzerine kısa süreli bir gerilim yaşansa da olaylar büyümeden Ergin Ataman ve Panathinaikos takımı otele girdi.



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ERGİN ATAMAN

5 senenin ardından Final Four'a kalan Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile finale çıkmak için mücadele edecek. Karşılaşma 24 Mayıs'ta Almanya'nın Berlin şehrinde oynanacak.


6. FİNAL FOUR
Play-off serisinde rakibine 3-2 üstünlük kuran Fenerbahçe altıncı kez adını Final-Four'a yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin 1 EuroLeague şampiyonluğu bulunuyor.



TARİHTE BİR İLK
EuroLeague tarihinde bugüne kadar hiçbir deplasman takımı beşinci maçtan galip ayrılamamıştı. Bu galibiyetiyle Fenerbahçe tarihte bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.

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