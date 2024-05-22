Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

'DAVET EDİYORUM'



Tarihi derbi galibiyeti sonrası bir anda camia da havaya girdi. İsmail Kartal, Galatasaray zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Biz şampiyon olacağız. Herkesi İstanbulspor maçına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.





HEM STATTA HEM DIŞARIDA



Pazar günü, ligin son haftasında Sarı-Siyahlılar'ı ağırlayacak olan Kanarya'da bu karşılaşmanın biletlerinin yarından itibaren Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyelere öncelik tanınacak şekilde satışa çıkması bekleniyor.

Taraftarlar da biletler için sabırsız bir şekilde bekliyor. İstanbuslpor maçında Ülker Stadı hınca hınç dolacak, muhtemelen çok sayıda taraftar da şampiyonluk ihtimali nedeniyle stat çevresinde toplanacak.





KULAKLAR KONYA'DA OLACAK



Fenerbahçe'nin de pazar günü için özel hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Şampiyonluğa sonuna kadar inanan Sarı-Lacivertliler, kutlama için şovlar planlıyor.