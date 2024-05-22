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Fenerbahçe'den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

Süper Lig'in 38. haftası şampiyonu belirleyecek. Galatasaray Konyaspor deplasmanından puan çıkarması halinde mutlu sona ulaşacak. Kanarya ise İstanbulspor'u yenip Konya'dan gelecek haberi bekleyecek. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk ihtimalinin çok az olmasına rağmen kutlama hazırlıkları yaptıkları öğrenildi. Şampiyonluğa özel tişörtler de bastırıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 16:29 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 16:29
Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

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Şampiyonluğa sonuna kadar inanan Fenerbahçeli taraftarların, pazar günü İstanbulspor ile oynanacak maçta özel şovlar ve ürünler hazırladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

Fenerbahçe için 0-0'lık Konya beraberliğiyle birlikte zirveyle farkın 6 puana çıkması sonrası şampiyonluk artık çok uzak bir ihtimal olarak görülüyordu.

Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

Ancak İsmail Kartal her fırsatta takımına ve mutlu sona inandığını üstüne basa basa dile getirdi. Sarı-Lacivertliler, mucize yolunda ilk adımı Rams Park'ta, 70 dakikadan fazla 10 kişi oynamasına rağmen 1-0 kazanarak attı.

Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

'DAVET EDİYORUM'

Tarihi derbi galibiyeti sonrası bir anda camia da havaya girdi. İsmail Kartal, Galatasaray zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Biz şampiyon olacağız. Herkesi İstanbulspor maçına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

HEM STATTA HEM DIŞARIDA

Pazar günü, ligin son haftasında Sarı-Siyahlılar'ı ağırlayacak olan Kanarya'da bu karşılaşmanın biletlerinin yarından itibaren Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyelere öncelik tanınacak şekilde satışa çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

Taraftarlar da biletler için sabırsız bir şekilde bekliyor. İstanbuslpor maçında Ülker Stadı hınca hınç dolacak, muhtemelen çok sayıda taraftar da şampiyonluk ihtimali nedeniyle stat çevresinde toplanacak.

Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

KULAKLAR KONYA'DA OLACAK

Fenerbahçe'nin de pazar günü için özel hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Şampiyonluğa sonuna kadar inanan Sarı-Lacivertliler, kutlama için şovlar planlıyor.

Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

Fanatik'te yer alan haberde; şampiyonluğa özel tişörtlerin de hazırlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

İsmail Kartal ve öğrencileri, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor karşısında skor üstünlüğünü kısa sürede ele geçirip, Konya-Galatasasray maçından gelecek habere odaklanacak.

Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

SarıLacivertliler, o karşılaşmanın umutla bekledikleri gibi Konya galibiyetiyle sonuçlanması halinde, Kadıköy'de uzun yıllar unutulmayacak, dillere destan bir şampiyonluk kutlaması yapacak.

Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

Coşkunun ana merkezi her zamanki gibi Ülker Stadı ve Bağdat Caddesi olacak...

Fenerbahçe’den şampiyonluğa özel tişört! Kutlama hazırlıkları tamam

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