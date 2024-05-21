Derbide yaşanan olayların ardından PFDK sevkleri de belli oldu. Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile futbolcular İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'yi PFDK'ye sevk etti. Galatasaray'dan ise Serhat Doğan sevk edilen isim oldu.

Cimbom'da gelecek sezonun da hazırlıkları yapılıyor. Orta saha rotasyonunu sağlam tutmak isteyen Okan Buruk ve teknik heyet, yönetime verdiği raporda Fenerbahçe'nin de listesindeki bir ismi işaret etti.

Şampiyonluk mücadelesinde iki sezondur adından söz ettiren Lucas Torreira'nın alternatifini belirlemek istyeen Okan Buruk, flaş bir ismi gündemine aldı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre sarı krımızılılar, Moreirense'de oynayan Gonçalo Franco ile ilgileniyor.

23 yaşındaki futbolcunun ön plana çıkmasındaki en önemli husus güncel piyasa değeri ve kulübü ile kontratının 2025 yılında sona erecek olması. Portekizli orta sahanın 2 milyon euro civarında bir bedeli mevcut. Son yılına girmesi nedeniyle yönetim bu ücreti de vermemek amacında.

Franco bu sezon 35 maçta forma giyerken 2 gol - 4 asistlik performans gösterdi. Sarı-kırmızılıların Portekizli orta saha için kısa süre içinde teklif yapması bekleniyor.