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Son dakika transfer haberi | Galatasaray'a yeni Lucas Torreira! Hem de 2 milyon euroya

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, birçok ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılıların listesinde orta saha için de çok sayıda alternatif bulunuyor. Yeni Lucas Torreira'yı bulan izleme ekibine yönetimden onay çıktı. Fenerbahçe'nin de istediği yıldız futbolcu için girişim yapılacak. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 23:46 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 23:46
Son dakika transfer haberi | Galatasaray’a yeni Lucas Torreira! Hem de 2 milyon euroya

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Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında Fenerbahçe'ye yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, gözünü pazar akşamı oynayacağı Konyaspor maçına çevirdi. Sarı kırmızılılara en az 1 puan yeterken galibiyet de yine şampiyonluğun gelmesinde katkı sağlayacak. 24'üncü şampiyonluğuna birkaç gün uzakta olan Aslan, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de istediği yıldız futbolcu listeye alındı ve girişimler başladı. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, Çağlar Söyüncü'nün 71'inci dakikada attığı golle konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı lacivertliler deplasmanda yendiği rakibinin şampiyonluk kutlamasını engellerken kendi umudunu da son haftayı taşımayı başardı. Okan Buruk ve öğrencileri ise Konyaspor karşısında en az beraberlik elde etmek zorunda.

Okan Buruk öğrencilerini saha içine motive etmek ve Konyaspor kaşrısına en iyi şekilde hazırlamak adına kolları sıvadı. Kadroda 4 oyuncunun değişmesi bekleniyor. Cezalı Ziyech ile birlikte Kerem Demirbay, Derrick Köhn ve Victor Nelsson veya Davsinson Sanchez son haftaya ilk 11'de başlamayacak.

Derbide yaşanan olayların ardından PFDK sevkleri de belli oldu. Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile futbolcular İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'yi PFDK'ye sevk etti. Galatasaray'dan ise Serhat Doğan sevk edilen isim oldu.

Cimbom'da gelecek sezonun da hazırlıkları yapılıyor. Orta saha rotasyonunu sağlam tutmak isteyen Okan Buruk ve teknik heyet, yönetime verdiği raporda Fenerbahçe'nin de listesindeki bir ismi işaret etti.

Şampiyonluk mücadelesinde iki sezondur adından söz ettiren Lucas Torreira'nın alternatifini belirlemek istyeen Okan Buruk, flaş bir ismi gündemine aldı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre sarı krımızılılar, Moreirense'de oynayan Gonçalo Franco ile ilgileniyor.

23 yaşındaki futbolcunun ön plana çıkmasındaki en önemli husus güncel piyasa değeri ve kulübü ile kontratının 2025 yılında sona erecek olması. Portekizli orta sahanın 2 milyon euro civarında bir bedeli mevcut. Son yılına girmesi nedeniyle yönetim bu ücreti de vermemek amacında.

Franco bu sezon 35 maçta forma giyerken 2 gol - 4 asistlik performans gösterdi. Sarı-kırmızılıların Portekizli orta saha için kısa süre içinde teklif yapması bekleniyor.

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