Dublin Arena'da tribünlerin "Mavi" yakasının büyük coşkusuyla başlayan mücadelede kanatlardan rakip kaleye yüklenen Atalanta, 12. dakikada skor tabelasını değiştirerek taraftarını çok bekletmedi. Sağ taraftan ceza alanına giren Zappacosta'nın arka direğe çıkardığı topu Palacios'a rağmen şık bir vuruşla tamamlayan Nijeryalı futbolcu Lookman, takımını 1-0 öne geçirdi.





Yarı alanından çıkmakta zorlanan Alman ekibinin top kaybında meşin yuvarlakla buluşan ve Xhaka'yı çalımlayarak kaleyi karşısına alan Lookman, Dk. 26'da ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla topu Kovar'ın solundan bir kez daha ağlarla buluşturdu: 2-0.