Çeyrek finalde Liverpool'u, yarı finalde ise Marsilya'yı kupanın dışına iten Atalanta ile; bu sezon kırılmadık rekor bırakmayan ve 51 maçlık namağlup serisi yakalayan Bundesliga şampiyonu Leverkusen kozlarını paylaşıyor.

Dublin'de oynanan ve kazanan takımın Avrupa'nın 2 numaralı kupasını müzesine götüreceği karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...



ATALANTA FİNALE NASIL GELDİ?

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Almanya'nın Bayer Leverkusen takımıyla karşılaşacak İtalyan ekibi Atalanta, Avrupa kupalarındaki ilk finalinden şampiyonlukla ayrılmayı hedefliyor.



Dublin yolunda 12 maç oynayan Atalanta, sahadan 7 galibiyet, 4 beraberlikle ayrılırken, tek mağlubiyetini çeyrek finalde Liverpool'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.



Sporting, Sturm Graz ve Rakow ile D Grubu'nda yer alan mavi-siyahlılar, 14 puanla grup lideri olarak son 16 turu biletini aldı.



Bu turda bir kez daha eşleştiği Portekiz temsilcisi Sporting'i eleyen Atalanta, çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Liverpool'u Anfiled Road Stadı'nda 3-0 mağlup ederek sezonun sürpriz sonuçlarından birine imza attı.



Liverpool'u çeyrek finalde kupa dışına iten Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, yarı finalde de Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı eleyerek tarihinin ilk Avrupa kupası finaline adını yazdırdı.

LEVERKUSEN FİNALE NASIL GELDİ?

İspanyol teknik adam Xabi Alonso yönetiminde bu sezon ortaya koyduğu performansla rekorları alt üstü eden ve Avrupa futboluna damgasını vuran Bayer Leverkusen, Bundesliga şampiyonluğunun ardından UEFA Avrupa Ligi'ni de kazanırsa başarısını kıta çapında da tescilleyecek.

Alman temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup aşamasından itibaren final yolunda oynadığı 12 maçın 9'unu kazanırken, 3 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Bayer Leverkusen, kalesinde 10 gol gördü.

Karabağ, Molde ve Hacken ile H Grubu'nda yer alan Bayer Leverkusen, tüm grup maçlarını kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu turda bir kez daha Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşen ve rakibini kupa dışında bırakan Alonso'nun öğrencileri, çeyrek finalde geçen yılın UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu West Ham'ı, yarı finalde de geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi finalisti Roma'yı eleyerek kupaya bir adım daha yaklaştı.