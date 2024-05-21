İngiltere’nin EURO 2024 kadrosu açıklandı! Büyük sürpriz

İngiltere, EURO 2024'te C Grubu'nda Sırbistan, Danimarka ve Slovenya ile mücadele edecek. İngilizler ilk maçında 16 Haziran'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
Dev turnuva öncesinde İngiltere Millî Takımı, EURO 2024 kadrosunu açıkladı. İngilizlerin kadrosunda Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford yer almadı.
İşte Teknik Direktör Gareth Southgate'in kadrosu:
Kaleciler: Jordan Pickford, Dean Henderson, Aaron Ramsdale, James Trafford.
Savunmacılar: Jarrad Branthwaite, Marc Guehi, Jarell Quansah, Kieran Trippier, Lewis Dunk, Ezri Konsa, Luke Shaw, Kyle Walker, Joe Gomez, Harry Maguire, John Stones.
Orta sahalar: Jude Bellingham, Conor Gallagher, Trent Alexander-Arnold, Declan Rice, Curtis Jonesa, Kobbie Mainoo, Adam Wharton.
Hücumcular: Harry Kane, Bukayo Saka, Anthony Gordon, James Maddison, Ollie Watkins, Eberechi Eze, Cole Palmer, Ivan Toney, Jack Grealish, Jarrod Bowen.