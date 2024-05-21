İngiltere’nin EURO 2024 kadrosu açıklandı! Büyük sürpriz

İngiltere, EURO 2024'te C Grubu'nda Sırbistan, Danimarka ve Slovenya ile mücadele edecek. İngilizler ilk maçında 16 Haziran'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Dev turnuva öncesinde İngiltere Millî Takımı, EURO 2024 kadrosunu açıkladı. İngilizlerin kadrosunda Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford yer almadı.