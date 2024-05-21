SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'ye şok gönderme! Derbi sonrası ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbinin yankıları sürüyor. Sarı lacivertli ekibin karşılaşmaya dair yaptığı paylaşımda Mert Hakan Yandaş detayı dikkat çekti. Deneyimli futbolcu, Mauro Icardi'yi tiye alan harekette bulundu. O anlar resmi Youtube kanalından paylaşıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 21:15 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 21:19
Fenerbahçe’nin yıldızı Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’ye şok gönderme! Derbi sonrası ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbi sonrası şampiyonluk pazar gününe kaldı. İki takımın 3 puan farkla son haftaya gireceği karşılaşmalar öncesinde Cimbom 99, Kanarya ise 96 puanda. Sarı kırmızılılar deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken İsmail Kartal ve öğrencileri ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Diğer yandan dev mücadelenin yankıları da devam ediyor. Rakibini deplasamnda yenerek büyük bir başarıya imza atan Fener'de Youtube kanalından bir video paylaşıldı. Görüntülerde Mert Hakan Yandaş'ın Mauro Icardi'ye yönelik hareketi dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta karşılaştı. 19 Mayıs Pazar günü Arda Kardeşler'in yönettiği derbide 71. dakikada Çağlar Söyüncü takımı adına topu ağlara göndererek 1-0'lık üstünlüğü getirdi. 70 dakikadan fazla süre 10 kişi oynayan sarı lacivertliler rakibine geçit vermeyerek hem 3 puanı hanesine yazdırdı hem deplasmanda yenilmemeyi sürdürdü hem de son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girdi.

Karşılaşma öncesinde başlayan gerginlik maç sonrasında da devam etti. Yöneticilere kadar sıçrayan gerginlik, futbolcular arasında da sürüyor. Özellikle sosyal medyadaki demeç savaşları ve karşılıklı yanıtlar bugün de yine gündemdeydi.

Fenerbahçe adına sahanın en iyilerinden biri olan Mert Hakan Yandaş, maç sonrası açıklamalarının yanı sıra sosyal medyadaki mesajlarıyla da ön plana çıktı. Kerem Aktürkoğlu'na yönelik "5'e 1 dayak yerken" Twitter mesajı dijital mecrada çok konşuldu.

Galatasaray'ın yıldızı Instagram'da yaptığı açıklamada;

''Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.

Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahaya girmesi sonrası yaşanan olaylar hakkında sert sözler sarf etti. Özbek; "Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak galiz küfürlerle şey yapması kabul edilebilir değil. Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım." dedi.

Fenerbahçe Youtube kanalından bu akşam saatlerinde derbinin hikayesi paylaşıldı. Hazırlıklardan maç sonuna kadar geçen sürede yaşananların ele alındığı görüntülerde tesislere dönüş anı ise eğlenceli anlara sahne oldu.

Mert Hakan Yandaş bu anlarda da yine ön plandaydı. Özellikle yaptığı bir hareket çok konuşulacak gibi gözüküyor.

30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin kayıplarında uyku paylaşımı yapan Arjantinli süper stara göndermede bulundu.

O anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu
FETÖvari kumpasta yeni gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Rapor tamamlandı bundan sonrası yargıda
Türkiye ile Çin arasında ’Enerji Dönüşümü’ anlaşması imzalandı: İş birliğini geliştireceğiz | Çinli şirketlerle kritik görüşme
Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma’ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladı
Fenerbahçe’nin yıldızı Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’ye şok gönderme! Derbi sonrası ortaya çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Senato’da Filistin protestosu: Sen Gazze Kasabı olarak hatırlanacaksın
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin naaşı Tahran’a getirildi | Türkiye’den Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı! Serdar Sertçelik için....
Son dakika haberi! Fenerbahçe’nin ilk transferi bitiyor... 18 maçta forma giymişti bonservisi belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin flaş açıklama: Çiftlerimize ödemeler bugün itibarıyla başlıyor
Akıncı dünya basınında! Milyonlarca kişi canlı takip etmişti: Reisi’nin helikopterinin bulunduğu anlar gündemden düşmüyor
Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Reisi çıkışı: İsrail ve ABD’nin nerede durduğu belli olmalıdır
İran’da yas var: Kare kare İbrahim Reisi’nin cenaze töreni
Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım
SON DAKİKA