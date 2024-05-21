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Konyaspor'dan Galatasaray maçına özel tişört!

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Sarı kırmızılıların bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmada ev sahibi ekibin küme düşme riski bulunuyor. Yeşil beyazlıların karşılaşmaya özel tişörtlerle çıkacağı açıklandı. İşte detaylar ve verilecek mesaj...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 11:02 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 11:02
Konyaspor’dan Galatasaray maçına özel tişört!

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Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 26 Mayıs Pazar günü Trendyol Süper Lig'in son hafta maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan Konyaspor, bu önemli mücadeleye özel bir hazırlık yapıyor.



Konya Postası gazetesinde yer alan habere göre; Taraftarların büyük ilgi gösterdiği "İnancım korkumdan daha büyük" yazılı tişörtler, Galatasaray maçına yetiştirilmek üzere üretiliyor.


Bu kritik maçta Konyasporlu futbolcular, "İnancım korkumdan daha büyük" mesajıyla maç öncesi ısınmaya çıkacak.



TARAFTARLAR DA GİYECEK

Konyaspor'un resmi mağazalarında ve online satış kanallarında satışa sunulacak olan "İnancım Korkumdan Daha Büyük" tişörtlerin fiyatı henüz netleşmedi.



Konyaspor taraftarları da "İnancım Korkumdan Daha Büyük" yazılı tişörtlerle tribünlerde yerini alacak.

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