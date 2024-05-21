Konyaspor’dan Galatasaray maçına özel tişört!

Konya Postası gazetesinde yer alan habere göre; Taraftarların büyük ilgi gösterdiği "İnancım korkumdan daha büyük" yazılı tişörtler, Galatasaray maçına yetiştirilmek üzere üretiliyor.
Bu kritik maçta Konyasporlu futbolcular, "İnancım korkumdan daha büyük" mesajıyla maç öncesi ısınmaya çıkacak.
TARAFTARLAR DA GİYECEK
Konyaspor'un resmi mağazalarında ve online satış kanallarında satışa sunulacak olan "İnancım Korkumdan Daha Büyük" tişörtlerin fiyatı henüz netleşmedi.
Konyaspor taraftarları da "İnancım Korkumdan Daha Büyük" yazılı tişörtlerle tribünlerde yerini alacak.