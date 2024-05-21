Efsaneye veda! Toni Kroos futbolu bırakıyor

İspanya temsilcisi Real Madrid , kadrosunda yer alan Toni Kroos 'un EURO 2024'ten sonra profesyonel futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı. Açıklamada, "kulüp tarihinin bir parçası ve efsanelerinden biri" olarak tanımlanan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Kroos'a teşekkür edildi.





"Madridlilerin her zaman kalbinde yer alacak" denilen Kroos için kısa bir açıklama yapan Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez ise "Toni Kroos, Real Madrid tarihinin en büyük futbolcularından biri ve bu kulüp her zaman onun evi oldu ve olacak." ifadelerini kullandı.