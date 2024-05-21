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Efsaneye veda! Toni Kroos futbolu bırakıyor

Real Madrid ve Alman milli takımının efsane isimleri arasında yer alan Toni Kroos, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Yıldız orta saha EURO 2024'ün ardından yeşil sahalara veda edecek.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 14:59 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 14:59
Efsaneye veda! Toni Kroos futbolu bırakıyor

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İspanya temsilcisi Real Madrid, kadrosunda yer alan Toni Kroos'un EURO 2024'ten sonra profesyonel futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Açıklamada, "kulüp tarihinin bir parçası ve efsanelerinden biri" olarak tanımlanan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Kroos'a teşekkür edildi.



"Madridlilerin her zaman kalbinde yer alacak" denilen Kroos için kısa bir açıklama yapan Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez ise "Toni Kroos, Real Madrid tarihinin en büyük futbolcularından biri ve bu kulüp her zaman onun evi oldu ve olacak." ifadelerini kullandı.



4 ŞAMPİYONLAR LİGİ

Kroos'un, 2014 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid ile 463 maçta 22 kupa (4 Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 4 lig şampiyonluğu, 1 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası) kazandığı bilgisi paylaşıldı.

3 TAKIMIN FORMASINI GİYDİ

Futbola Almanya'nın Bayern Münih takımında başlayan ve 1,5 sezon da Bayer Leverkusen'de oynayan Kroos, son 10 yıldır Real Madrid formasını giyiyordu.

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