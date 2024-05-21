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Futbolu bırakıp kavga ettiler: 16 kırmızı kart çıktı!

Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalma mücadelesi için oynanan play-out maçı adeta savaşa döndü. İki takımın oyuncuları kavgaya yumruk yumruğa kavga ederken toplamda tam 16 kırmızı kart çıktı.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 22:56 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 22:56
Futbolu bırakıp kavga ettiler: 16 kırmızı kart çıktı!

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Tekirdağ Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Sarayspor 1953 ile Tekirdağ 100. Yıl arasında oynanan maç adeta boks müsabakasına döndü. İki takım oyuncuları birbirlerini yumrukladı. Hakem 16 kırmızı kart çıkardı.

Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan play-out maçında Tekirdağ 100. Yıl ve Sarayspor 1953, Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda karşılaştı. Müsbakanın son dakikalarında Sarayspor 1953, rakibine karşı öndeyken iki takımın futbolcuları yumruk yumruğa kavga ettiler. Yedek futbolcuların da karıştığı kavganın alevlenmesi üzerine polis ekipleri sahaya inerek futbolcuları ayırmaya çalıştı. Dakikalarca süren ve tribünlere de sıçrayan kavgaya müdahale etmeye çalışan polis ekipleri de arbedenin içerisinde zaman zaman yere düştü. Tekme, tokat ve yumrukların eksik olmadığı maçta futbolculara tam 16 kırmızı kart çıktı.

Polis iki tarafı güçlükle ayırırken, maç çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı. Kavga sonucunda bazı futbolcular hafif şekilde yaralandı.

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