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Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe'de derbi zaferi sonrası ayrılık! Yıldız oyuncu kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, dev derbiden 1-0 galip ayrılarak rakibine şampiyonluk kutlatmadı ve son haftaya kadar iddiasını korumuş oldu. Sarı lacivertlilerde transfer gündemi de bir hayli hareketli. Ancak bu kez giden futbolcu var. Kararını veren yıldız isimle yollar ayrılacak. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 19:06 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 19:08
Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’de derbi zaferi sonrası ayrılık! Yıldız oyuncu kararını verdi

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Ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği şampiyonluk mücadelesinde son 2 haftada 6 puan geride olan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında dev bir zafer elde etti. Sarı lacivertliler, Rams Park'ta çıktığı derbide uzatmalarla birlikte 70 dakikadan fazla süreyi 10 kişi oynamasına rağmen Çağlar Söyüncü'nün golü ile kazanmayı bildi. Diğer yandan transfer de bir hayli hareketli ilerliyor. Her ne kadar yönetimin değişme ihtimali bulunsa da Başkan Ali Koç ve ekibi göreve devam edecekmiş gibi girişimlerini sürdürüyor. Ayrıca ayrılması beklenen isimler de var. Biri kararını verdi ve sezon sonunda İstanbul kariyerine nokta koyacak. İşte detaylar...

Süper Lig'de 93 puanı bulunan Fenerbahçe, ikinci sırada girdiği 37'inci haftada Galatasaray'a karşı oynadığı oyun ve aldığı skorla övgü topladı. Sarı lacivertlilerde özellikle Fred'in performansı alkış alırken aradaki farkın 3'e inmesi ve şampiyonluk umudunun son haftaya taşınması da camiaya mutluluk verdi. Bu hafta sonu İstanbulspor ile karşılaşacak olan Kanarya'nın kazanmasının yanı sıra Galatasaray'ın da Konyaspor deplasmanında yenilmesi gerekiyor.

Her ihtinalde de kazanması gereken Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ve ekibi futbolcuları en iyi şekilde hazırlayabilmek adına gayret gösteriyor. Hiçbir şeyin bitmediğini üstüne basa basa vurgulayıp mücadeleden vazgeçmemeleri yönünde telkinde bulunuyor.

Rakibin küme düşmeyi garantilemesine rağmen halen iyi bir oyun sergilediği ve Osman Zeki Korkmaz yönetiminde rakiplere karşı oyuna ortak olup dişli bir sistem ortaya koydukları anlatılıyor.

Fenerbahçe'de dünkü karşılaşmda kırmızı kart gören Alexander Djiku'nun yanı sıra 34'üncü dakikada Davinson Sanchez'e yaptığı harket sonrası sarı kartla cezalandırılan Michy Batshuayi, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları da sürüyor. TFF'nin getireceği yabancı kontenjanı kuralına hazırlanan sarı lacivertlilerde birçok isim gndemde bulunuyor. Çok sayıda görüşme yapılarak seçim sonrasında anlaşmaların resmiyete kavuşturulması hesaplanıyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda birçok isimle yolların ayrılması beklenirken bir yıldızın gitmesi artık kesinleşti denebilir.

Geldiği günden bu yana çok da katkı vermeyen ve hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcu için İstanbul kariyeri sona erecek gibi görünüyor.

Devre arasnda Union Berlin'den ayrılarak Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Leonardo Bonucci, sezon sona erdikten sonra çubuklu forma ile kariyerini tamamlayacak. İtalyan stoperin daha önce ülkesinden bir takımla anlaştığı öne sürülmüştü.

Ancak gerçek çok farklı çıktı. İspanyol gazetesi Relevo, 37 yaşındaki defans oyuncusunun futbolu bırakacağını ve evine döneceğini yazdı. Kanarya'da bu mevki için de araştırmalar başladı.

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