Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe’de derbi zaferi sonrası ayrılık! Yıldız oyuncu kararını verdi

Ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği şampiyonluk mücadelesinde son 2 haftada 6 puan geride olan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında dev bir zafer elde etti. Sarı lacivertliler, Rams Park'ta çıktığı derbide uzatmalarla birlikte 70 dakikadan fazla süreyi 10 kişi oynamasına rağmen Çağlar Söyüncü'nün golü ile kazanmayı bildi. Diğer yandan transfer de bir hayli hareketli ilerliyor. Her ne kadar yönetimin değişme ihtimali bulunsa da Başkan Ali Koç ve ekibi göreve devam edecekmiş gibi girişimlerini sürdürüyor. Ayrıca ayrılması beklenen isimler de var. Biri kararını verdi ve sezon sonunda İstanbul kariyerine nokta koyacak. İşte detaylar...