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Karim Benzema'dan ayrılık kararı!

Sezon başında Al Ittihad ile anlaşan ve 200 milyon euro karşılığında imza atan Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibinden ayrılma kararı aldı.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 23:41 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 23:41
Karim Benzema’dan ayrılık kararı!

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Para çılgınlığının yaşandığı Suudi Arabistan'a transfer olan dünya yıldızları arasında yer alan Karim Benzema, Real Madrid kariyerini sonlandırdıktan sonra Al Ittihad ile sözleşme imzalamıştı. Yıllık 200 milyon euro karşılığında anlaşma sağlayan Cezayir asıllı Faslı futbolcu, kulübünden ayrılacak.

21 GOLDE ADI VAR

Bu sezon formasını giydiği sarı siyahlı kulüpte 29 maça çıkan Karim Benzema, 13 gol atıp 8 de asist üreterek hem kalitesini Asya'da da ispatladı hem de takımına önemli bir katkıda bulundu.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Dünya yıldızlarının ayak bastığı Suudi Arabistan'da çok sevilen ve müslüman olması nedeniyle de ön planda yer alan Karim Benzema, aradığı mutluluğu Suudi Arabistan'da bulamadı. İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde çevresine yeni bir maceraya atılmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

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